Le nuove “uniformi green” per Fondazione Dalmine? Le progettano le scuole

Bergamo. Dalla progettazione alla realizzazione delle nuove uniformi del personale della Fondazione Dalmine. È la sfida contenuta nel nuovo progetto UNI-FORME. Fondazione Dalmine veste

sostenibile ideato da Fondazione Dalmine e RadiciGroup in collaborazione con Confindustria Bergamo, Confindustria Brescia e DKB sport che parte giovedì 29 settembre alle ore 9.30.

Due le scuole coinvolte: una classe quinta dell’indirizzo tessile del Paleocapa e le classi dell’ITS Macchina Lonati di Brescia.

A queste classi sarà affidato il compito di progettare i nuovi capi per il personale della Fondazione Dalmine: un pantalone sportivo con tasche, due polo (manica lunga e corta) e una giacca o felpa.

Sfidante il brief: i capi dovranno essere sostenibili, completamente riciclabili e comodi, ma dovranno anche restituire i valori Fondazione, la sua identità di ente culturale che appartiene ad una grande realtà industriale.

I tessuti, realizzati con filati di RadiciGroup, saranno scelti tra una rosa di quattro o cinque per ogni capo con il supporto di DKB sport: toccherà agli studenti del Paleocapa effettuare i test sui materiali per individuare quello più adatto; gli studenti del corso di stilista tecnologico dell’Its Machina Lonati di Brescia studieranno i materiali, lo stile e le proposte grafiche. A Confindustria è affidato infine il ruolo di enabler del progetto, facilitando e stimolando le sinergie tra gli attori coinvolti.

Il progetto si articola in diverse tappe dal 29 settembre – kickoff dell’evento – al 31 gennaio 2023, data di consegna delle schede tecniche di produzione a DBK da parte dell’ITS Machina Lonati.

I partner di progetto accompagneranno gli studenti in un percorso di formazione attiva che culminerà in un camp di tre giorni il 10, 11 e il 12 gennaio 2023 in cui le due scuole si confronteranno e dal quale emergerà la proposta finale dei capi di abbigliamento.

Il percorso prevede diverse tappe: giovedì 29 settembre dalle 9.30 alle 13.30 in Fondazione Dalmine: kick off meeting, ingaggio, analisi committente, visita Fondazione; giovedì 13 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 in Confindustria: formazione su sostenibilità ed ecodesign da parte di RadiciGroup; giovedì 27 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 presso il Paleocapa: formazione su sostenibilità ed ecodesign da parte di DKB sport. Consegna della rosa di tessuti ai due gruppi di lavoro; giovedì 10 novembre dalle 9.00 alle 10.30 online: incontro su avanzamento lavori e confronto tra i due gruppi di lavoro, giovedì 24 novembre dalle 9.00 alle 10.30: incontro su avanzamento lavori e confronto tra i due gruppi di lavoro.

Già ipotizzabile una “fase due” del progetto che potrebbe riguardare la “seconda vita” dei capi realizzati, grazie alla collaborazione di RadiciGroup anche in quest’ambito.

Manuel Tonolini, responsabile Education di Fondazione Dalmine

“Un progetto che nasce all’interno di una collaborazione consolidata con i partner bergamaschi e si apre al territorio di Brescia alla ricerca di esperienze e competenze complementari in linea con la mission di collaborazione di Bergamo – Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 – spiega Manuel Tonolini, responsabile Education di Fondazione Dalmine – Permettere agli studenti di confrontarsi tra loro e con importanti aziende del territorio non in astratto, ma su un progetto reale, ingaggiante, che porterà alla realizzazione concreta di capi di abbigliamento, seppure in un settore specifico come quello museale, è un modo efficace per coinvolgerli, insegnare loro i “tempi” del mondo del lavoro e contribuire alla loro crescita. Sarà motivo di orgoglio per loro vedere indossati i capi che hanno contribuito a creare. Questa dimensione del “fare e fare bene” è un orizzonte importante per le scuole tecniche e un tema identitario anche per Fondazione Dalmine”.

Chiara Ferraris, Communication and External Relations Manager di RadiciGroup

“Siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa insieme a Fondazione Dalmine – aggiunge Chiara Ferraris, Communication and External Relations Manager di RadiciGroup – in particolare perché ci permette di mostrare, in concreto, quanto la sostenibilità nel mondo tessile inizi con la formazione scolastica che consente ai futuri professionisti di questo settore di entrare in contatto con le sfide che li attendono nel mondo del lavoro”.

Marco Manzoni, vice presidente di Confindustria Bergamo

“Confindustria Bergamo – sottolinea Marco Manzoni, vicepresidente con delega Education – investe molto nel favorire sinergie progettuali concrete con il mondo della scuola ad ogni livello, in particolare per avvicinare i giovani alle imprese e sostenerli nell’acquisizione di nuove competenze. Abbiamo quindi subito appoggiato questo innovativo progetto sviluppato grazie alle eccellenze industriali del territorio, facilitando in particolare il collegamento con le scuole, nello specifico con l’Istituto Tecnico Paleocapa. L’approccio green su cui è incentrata questa iniziativa è sfidante, richiede un vero e proprio cambio di paradigma e una formazione dedicata che, unite, saranno sempre più il fondamento di sviluppo delle nuove economie sostenibili”.

Elisa Torchiani, vice presidente di Confindustria Brescia

“Confindustria Brescia ha voluto supportare questo progetto che stimola le istituzioni scolastiche e i giovani a creazioni e idee proiettate al domani e in relazione diretta con il mondo produttivo. Voglio perciò ringraziare Fondazione Dalmine e tutti i partner dell’iniziativa per averci coinvolti – commenta Elisa Torchiani, Vice presidente di Confindustria Brescia con delega al Capitale Umano –. Saper coniugare il cambiamento con il rispetto del nostro ambiente e delle generazioni future, e saper progettare mettendosi in relazione con le imprese per proporre idee sostenibili rappresentano infatti aspetti sempre più caratterizzanti della cultura d’impresa”.