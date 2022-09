Dalmine. Potrebbe essere doloso l’incendio che intorno alle 23,30 di mercoledì (28 settembre) è scoppiato in una palazzina al 37 di via Verdi a Dalmine. Tredici, in totale, gli inquilini intossicati dopo avere inalato fumo, senza gravi conseguenze. Una donna di 78 anni, che abita al quarto piano, è stata trattenuta in ospedale per accertamenti, mentre un inquilino senegalese si è lanciato dal balcone del primo piano senza riportare ferite, svegliato dall’odore di bruciato e spaventato dal fuoco.

Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti insieme a 6 ambulanze, due automediche e tre mezzi dei vigili del fuoco. Presente sul posto anche il sindaco, Francesco Bramani. le fiamme sarebbero scaturite all’improvviso davanti a una delle quattro porte del primo piano, dove qualcuno ha presumibilmente gettato del liquido infiammabile, appiccando poi il rogo. L’intero palazzo è stato evacuato. Non si registrano danni ai singoli appartamenti: solo uno è inagibile, quello davanti a cui è scoppiato l’incendio per via della porta gravemente danneggiata. La tromba delle scale è stata completamente annerita dalle fiamme, gli interruttori del pianerottolo si sono praticamente “sciolti” mentre un ascensore è rimasto bloccato.

Gli inquilini, senza farne mistero, denunciando una situazione difficile: tra degrado, presunti episodi di spaccio e prostituzione. “Temiamo – dicono – di diventare le nuovi torri di Zingonia”. Nel febbraio 2021 un incendio partì dal terrazzo in palazzo vicino, ma fu spento sul nascere dai residenti.

guarda tutte le foto 6



Incendio in un palazzo a Dalmine