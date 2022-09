“Il Gobbo di Notre Dame” in scena a Mozzo

La storia del Gobbo di Notre Dame è un viaggio tra emozioni che non hanno epoca. La compagnia “Quelli di Carmen” diretta dalla soprano Carmen Barattolo mette in scena il musical “Il Gobbo di Notre Dame”, a ingresso libero, sabato 1 ottobre alle 20.30 a Mozzo (Auditorium Comunale Mozzoni, via Piatti 5) nella versione integrale ispirata allo spettacolo musicale “Notre Dame de Paris”.

Si tratta di un nuovissimo allestimento per il gruppo, che mira con questo format a coinvolgere un pubblico variegato per età e interessi, sulla scorta del successo e dell’attenzione che la versione originale di Riccardo Cocciante continua ad attrarre a sé.

L’amore in tutte le sue forme è il motore della storia: quello fraterno di Clopin, il capo degli zingari, che si batte per difendere Esmeralda, quello vero e sincero del campanaro Quasimodo verso Esmeralda che balla e canta sulla piazza della cattedrale, non corrisposto però a causa della deformità di lui, l’amore della bella gitana per il soldato Febo, fidanzato però con Fiordaliso, una giovane e ricca borghese, il tormento interiore dell’arcidiacono Frollo, segretamente attratto dalla zingara.

L’intensità dello spettacolo, della durata di due ore e trenta, evoca emozioni e contenuti dal risvolto intimo ma anche sociale, che parlano allo spettatore contemporaneo con rinnovata forza espressiva.

In scena Andrea Ricchiuto (Quasimodo), Marika Gherardi (Esmeralda), Andrea Romeo (Frollo), Mirko Brignoli (Gringoire), Francesco De Minicis (Febo), Matteo Carminati (Clopin) e Valeria Guida (Fiordaliso). Le coreografie di ballerini e acrobati sono affidate a Gabriella Fiore, mentre direttore dell’esecuzione è Saverio Moscatiello.

“Contrapponendo la bellezza e la bruttezza dell’essere umano, mescolandole al punto da non riuscire a comprendere cosa è bene e cosa è male – commenta Andrea Ricchiuto – la storia di Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Febo e Fiordaliso ci insegna come in una comunità sempre più votata all’apparenza, i ruoli nella società sono alla fine dei conti labili e interscambiabili. Il messaggio racchiuso all’interno di quest’opera è il nulla osta verso il libero sognare, dimensione dalla quale nessun essere umano può prescindere o fare a meno”.

“Quelli di Carmen” è un progetto musicale nato nel 2010 dall’idea divenuta poi realtà della soprano Carmen Barattolo, direttrice artistica del progetto, con l’intento di liberare e perfezionare il lato artistico di persone dalla spiccata vocazione creativa ed espressiva. Numerosi gli spettacoli realizzati negli anni, in cui particolare attenzione è posta all’elemento vocale tra il moderno e il lirico, tra cui “QdC – Tributo ai Queen”, con un importante lavoro polifonico su brani come Somebody to Love, Love of my life, I want it all e The show must go on.