I gelatieri bergamaschi omaggiano con una merenda gli ospiti di case di riposo e Rsa

Bergamo. Anche quest’anno il Gruppo Gelatieri Bergamaschi Ascom Confcommercio Bergamo ha scelto di omaggiare gli ospiti di alcune case di riposo e Rsa con coni e coppette in occasione della Festa dei nonni, che si celebra domenica 2 ottobre.

“Le gelaterie aderenti, tra cui molte promotrici dell’iniziativa fin dalla primissima edizione, hanno ormai adottato alcuni istituti del territorio, con cui hanno intessuto negli anni un legame di cuore e vicinanza – commenta Giorgia Mologni, presidente del Gruppo Gelatieri -. Porteremo coni e coppette nelle nelle corsie e nelle sale di rsa e case di riposo per regalare agli anziani un piccolo momento di normalità e conforto con una merenda speciale nel giorno scelto per ringraziare tutti i nostri nonni”.

Una festa di condivisione con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi, per le sue proprietà, a partire dalla combinazione di proteine, lipidi e carboidrati, che ne fanno una merenda completa, perfetta per sostituire anche un pasto in caso, per esempio, di inappetenza.

L’iniziativa solidale vede impegnate 12 gelaterie a beneficio di 15 strutture e istituti. La Festa dei nonni è solo una delle iniziative promosse dal Gruppo Gelatieri, che quest’anno si è aperta con “Un gelato per l’Ucraina” con raccolta fondi per i civili in fuga dalla guerra, per proseguire, dal 26 al 30 aprile, con la settimana solidale a favore di istituti e centri diurni per ragazzi con difficoltà o affetti da disabilità. Inoltre parte della quota associativa è stata destinata quest’anno al reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Continua anche il supporto all’Associazione Cure Palliative Onlus.

Elenco gelaterie aderenti e istituti

“Gelateria Franca” di Albino e di Leffe sostengono la “Fondazione Caccia” di Gandino;

“Fior di panna” di Almenno San Bartolomeo per la “Fondazione Casa Serena onlus” di Brembate di Sopra;

“Gelato Artigianale F.lli Bogni” di Arcene per “Casa Mia” di Verdello;

“Selz” di Clusone per “Rsa Fondazione Sant’Andrea” di Clusone;

“Bar Centrale” di Lovere per la“Casa della serenità- Fondazione Martinoli” di Lovere;

“Il Pirata” di Lurano per “Casa Ospitale Don Pietro Aresi” di Brignano Gera d’Adda;

“Bar Commercio Gelateria” di Osio Sotto per “Rsa Casa di riposo Opera Pia Olmo” e “CDI San Donato” di Osio Sotto;

“Mologni Gelato” di Paratico per la “Casa di riposo P.A. Faccanoni” di Sarnico;

“Mimosa” di Scanzorosciate per “Pia Fondazione Piero Piccinelli Casa Maria Consolatrice“ di Scanzorosciate;

“Gelateria Rubis” di Torre Boldone per “Casa di Cura Palazzolo” di Torre Boldone;

“Gelatiamo” di Treviolo per “Rsa Santa Chiara” di Bergamo;

“L’Oasi” di Villongo per “Fondazione Angelo Custode” di Predore, “Fondazione Cacciamatta” di Iseo, “Associazione VivoVillongo” di Villongo.