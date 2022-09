Corna Imagna, torna la sagra della castagna: “Aiutateci a combattere il cancro dei nostri castagni”

Corna Imagna. A Corna Imagna è allarme per il cancro corticale che colpisce i castagni. Questa patologia, causata da un fungo, colpisce moltissime piante senza lasciare loro scampo: è necessario l’aiuto di esperti o ricercatori per trovare una soluzione.

In questo contesto, l’organizzazione della sagra della castagna quest’anno assume un significato particolare. La kermesse, che celebra il frutto autunnale valdimagnino, diventa un’occasione per sensibilizzare su questa problematica. Dal 2 ottobre al 12 novembre viene proposto un mese intero di eventi per grandi e piccini, dal mercato alla ristorazione, escursioni, attività, laboratori, raccolta e pure un convegno.

L’iniziativa è il momento clou di un più ampio progetto di valorizzazione e recupero della tradizione castanicola di Corna Imagna, avviato ormai dieci anni fa dall’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Giacomo Invernizzi, e a fianco di diversi cittadini (proprietari delle selve). “Con questa sagra mettiamo in evidenza il lavoro di recupero di un’antica tradizione che oggi può essere valorizzata, ad esempio, all’interno di percorsi naturalistici (come il Sentiero del Castagno) e anche gastronomici, a cui si aggiunge la costruzione di una filiera economica dei nostri territori – spiega il sindaco Giacomo Invernizzi -. La sagra è quindi il momento in cui tutto questo viene messo in evidenza proprio attraverso la nostra castagna. Purtroppo la siccità quest’anno ha influito sulla dimensione del frutto, ma l’annata sembra essere positiva anche grazie all’acqua caduta nelle ultime settimane. Resta il problema del cancro corticale del castagno, causato da un fungo ascomicete, che colpisce moltissime piante e che non lascio loro scampo. Fortunatamente è invece sotto controllo il cinipede (altra grande piaga del castagno ndr). Questo rende difficile l’avvio di nuove piantagioni. In questi anni migliaia sono stati i tentativi di innesto, ma i risultati molto deludenti. Si chiede aiuto a qualche esperto o ricercatore per trovare una soluzione a questo problema”.

Si parte il 2 ottobre con l’escursione guidata alle 9.30, insieme all’illustratore e divulgatore ambientale Marco Dusatti, lungo il Sentiero del Castagno che attraversa le numerose selve castanili del paese e reso ancora più chiaro e accessibile quest’anno con il miglioramento della segnaletica (per info e prenotazioni marcodusatti@gmail.com). Al termine della camminata pranzo a tema presso la bibliosteria Cà Berizzi e a seguire castagnata alle 15.30 (Per info e e prenotazioni contattare il numero 375.6573507).

Sabato 8 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, laboratori artistici per ragazzi. Per info e prenotazioni giovaniorme@gmail.com. Dalle 19.30 pizzata con karaoke presso pizzeria Alà Baleta. Domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, presso Piazza della Rinascita mercato e pranzo (rigorosamente con castagne e prodotti locali) con le aziende agricole della Valle Imagna. Prenotazione obbligatoria al numero 334.5743963.

Sabato 22 ottobre laboratorio cesti, pranzo e castagnata presso l’agriturismo fattoria La Capra Campa (per info e prenotazioni contattare il numero 035.0773012), domenica 23 ottobre dalle 10 alle 18 al Parco degli Alpini ristorazione con piatti a base di castagne, pane e cotechino, salumi, caldarroste e vin brulè. Autoraccolta di castagne e attività laboratoriali per i bambini.

La manifestazione si chiude sabato 12 novembre con il convegno “Terre Alte: prospettive per uno sviluppo sostenibile a partire dall’agricoltura”.

Ogni sabato e domenica è possibile effettuare l’autoraccolta di castagne previa prenotazione al numero 348.7495785. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Durante tutto il mese di ottobre i ristoranti di Corna Imagna (La Capra Campa, L’Antica Locanda Roncaglia, la Bibliosteria Cà Berizzi) proporranno menu ed eventi a tema.