Coltivare senza terra è possibile? A BergamoScienza la Fondazione Efp Sacra Famiglia spiega l’idroponica

Ancora una volta, la Fondazione EFP Sacra Famiglia parteciperà con un suo progetto a ‘La scuola in piazza’, una due giorni organizzata da BergamoScienza che nel pomeriggio di sabato 1 ottobre e per tutta la giornata di domenica 2 animerà il Sentierone con una vera e propria fiera scientifica on the road, con exhibit ed esperimenti.

Gli studenti del corso di indirizzo agricolo della EFP spiegheranno ai visitatori di BergamoScienza il funzionamento dell’idroponica, ovvero la tecnica di coltivazione che sostituisce alla terra altro materiale, mettendo anche in pratica un procedimento di coltura floating system.

“Abbiamo scelto di presentare il progetto sull’idroponica perché esprime al meglio il connubio tra innovazione e sostenibilità – spiega Stefania Bagini, coordinatrice dell’indirizzo commerciale, che si è occupata della partecipazione all’evento – il verde è portatore di benessere e la possibilità di mantenerlo senza terra o terriccio consente di creare vere e proprie oasi anche in luoghi chiusi, di lavoro, studio o cura”.

“Siamo felici che la nostra proposta progettuale sia stata apprezzata e che i nostri studenti avranno la possibilità di raccontare in prima persona la propria esperienza ai tanti visitatori della manifestazione – dichiara Angela Vitali, coordinatrice generale dei percorsi formativi -. Il nostro percorso di studi ad indirizzo agricolo, fortemente caratterizzato da un’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, studia e mette in pratica le tecniche dell’idroponica sia in termini di approfondimento culturale che di realizzazione pratica, con la sperimentazione delle pareti verdi all’interno delle aule e non solo”.

La collaborazione tra Fondazione EFP Sacra Famiglia e BergamoScienza proseguirà anche dopo questo weekend, con una serie di laboratori pensati per ragazzi da 11 a 14 anni. Dal 10 al 14 ottobre gli studenti potranno costruire in prima persona vaschette di Idroponica fai da te.