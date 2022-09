Bilancio di Sostenibilità 2021, Mazzoleni: “Sia stimolo per tutte le imprese bergamasche”

Presidente Mazzoleni, da due anni la Camera di Commercio di Bergamo svolge un lungo e importante lavoro di rendicontazione che rende la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità ormai un appuntamento fisso.

Il Bilancio di Sostenibilità è ormai diventato uno strumento comunicativo sempre più diffuso tra le aziende e le istituzioni, perché restituisce in modo immediato il quadro delle azioni messe in campo per costruire un mondo più sostenibile. Per una realtà come la nostra, impegnata a rappresentare, sostenere e promuovere il sistema economico locale, rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rendicontare all’ampia rete dei nostri stakeholder valori, obiettivi e attività finalizzate a creare sviluppo e a promuovere la crescita sostenibile del territorio bergamasco.

Qual è il quadro complessivo che emerge da questo documento?

L’intero report si riferisce al 2021: una vita fa, se si pensa a tutto quello che è successo nel frattempo, a partire dalle dirompenti conseguenze sull’economia mondiale dell’invasione russa in Ucraina. Il 2021 è stato un anno di straordinaria crescita per la bergamasca, che certamente sintetizza la ripresa post Covid ma che è anche segnale della capacità della nostra economia di risollevarsi, in tutti i settori. Ad un anno di distanza, il quadro mostra quindi una situazione paradossale: l’economia bergamasca si dimostra in buona salute – la crescita è continuata anche nei primi mesi del 2022 –, ma fortemente condizionata da eventi esterni che rendono incerti gli scenari futuri.

Quali sono i temi che maggiormente esprimono l’impegno della Camera di Commercio per un futuro più sostenibile?

È ormai chiaro che le tematiche della transizione ecologica, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni debbano essere al centro dell’attenzione degli attori istituzionali, oltre che delle imprese. In quest’ottica il percorso verso la sostenibilità della Camera illustrato dal Bilancio di Sostenibilità 2021 è stato guidato da una nuova visione, che ha visto l’accoglimento nella mappa strategica dell’Ente del duplice obiettivo della transizione digitale ed ecologica. È attraverso questo duplice impegno che è stato possibile mettere in campo numerose iniziative – soprattutto relative alla digitalizzazione, alla creazione di impresa e all’incentivazione della transizione ecologica delle imprese del territorio – che hanno dimostrato di essere in grado sia di portare risultati concreti in termini di riduzione di impatto ambientale sia di stimolare l’intero tessuto imprenditoriale locale ad intraprendere con decisione un percorso verso la sostenibilità.