Alternanza scuola/lavoro, anche gli associati di ANACI Bergamo saranno parte attiva dell’anno scolastico 2022-2023

Per la prima volta nella sua storia, ANACI Bergamo con i propri associati interviene nel programma di alternanza scuola/lavoro dell’istituto scolastico Guido Galli per l’anno scolastico 2022/2023. Siamo entusiasti della nutrita disponibilità dimostrata degli amministratori di condominio iscritti ANACI che si sono detti sin da subito adoperati ad accogliere nei propri studi, dislocati sia in città che in provincia, gli alunni del programma di alternanza scuola/lavoro. Si è già tenuto in sede un incontro tra gli amministratori di condominio e la rappresentante dell’istituto scolastico per definire un elenco di studi di amministrazione condominiale dal quale si attingerà per collocare gli studenti.

Rispetto alla presenza una tantum della primavera scorsa., con il nuovo anno scolastico, sempre con l’istituto Guido Galli, abbiamo inoltre concordato di incrementare le ore di lezione con professionisti ANACI. Gli incontri con gli studenti saranno dedicati all’approfondimento dell’educazione civica condominiale e alla conoscenza della professione di amministratore condominiale.

ANACI sarebbe lieta di poter collaborare anche con altre scuole per divulgare i medesimi messaggi agli studenti, futuri condòmini e professionisti.