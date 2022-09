Zappacosta non trova pace: nuovo problema muscolare in amichevole

Zingonia. Prosegue la stagione tormentata di Davide Zappacosta. L’esterno dell’Atalanta ha saltato tutta la preparazione a causa di una lesione al retto femorale e a metà settembre ha fatto i conti con un altro fastidio che lo ha estromesso dalle partite contro Cremonese e Roma.

Tornato in gruppo durante la pausa nazionali, il numero 77 nerazzurro si è nuovamente fermato nell’amichevole di giovedì contro la Pro Patria. Poco dopo la mezzora il nativo di Sora si è arreso lasciando il campo sconsolato, immediatamente sostituito da Zortea.

Le sue condizioni sono da valutare verso la delicata sfida interna con la Fiorentina di domenica alle 18:00. Si dovrebbe trattare di un nuovo problema muscolare.

All’amichevole non hanno preso Malinovskyi e Lookman, tra gli ultimi a rientrare, e nemmeno gli acciaccati Zapata e Demiral, oltre i lungodegenti Djimsiti e Musso. Regolarmente in campo Giorgio Scalvini e anche Koopmeiners, che avevano avuto problemi durante gli impegni con le proprie selezioni. Assente Ruggeri per una leggera storta alla caviglia.

In campo a brillare è stato Vorlicky, paritito nell’undici titolare prima di lasciare il campo a Højlund nell’intervallo: il classe 2002, attualmente ancora iscritto in primavera, ha segnato una doppietta, risultando particolarmente brillante. Di Muriel e Pasalic le altre due reti nerazzurre.

ATALANTA- PRO PATRIA 4-1

Marcatori: 6’ Muriel, 10 e 45’ Vorlicky, 57’ Nicco, 59’ Pasalic

Atalanta (4-2-3-1) Sportiello (63’ Rossi); Soppy (63’ Maehle), Hateboer (63’ Toloi), Okoli (63’ Scalvini), Zappacosta (32’ Zortea); Pasalic (63’ Vorlicky), Koopmeiners (63’ De Roon); Vorlicky (46’ Højlund), Ederson (74’ Colombo), Boga (78’ Perez); Muriel (63’ De Nipoti).