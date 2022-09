Telmotor inaugura una nuova filiale a Reggio Emilia

Bergamo. Si trova a Reggio Emilia, in località Mancasale, la nuova sede di Telmotor, da cinquant’anni anni partner qualificato e altamente specializzato nelle forniture elettriche e di illuminotecnica, centro di distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale. Con all’attivo 10 filiali dislocate nel nord Italia e una a Roma, 320 addetti e un volume d’affari superiore ai 177 milioni di euro, Telmotor si conferma punto di riferimento nazionale tra i più qualificati nel settore della distribuzione di energia, dell’illuminazione, della building & home technology e delle energie rinnovabili, gestendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario.

La scelta dell’Emilia-Romagna per questo nuovo insediamento non è casuale. Il territorio emiliano è considerato particolarmente vivace avendo chiuso il 2021 con una variazione positiva del 6,9% del Pil, al di sopra della media italiana (6,3%), oltre al fatto che è la regione in cui si svolgono due tra le più importanti fiere per l’industria manifatturiera e l’automazione – MECSPE a Bologna e SPS a Parma.

“Quello emiliano per noi è un mercato importante e con un grande potenziale – afferma Paolo Sottocornola, consigliere delegato e direttore commerciale Telmotor -. L’apertura della nuova filiale a Reggio Emilia si inserisce nel quadro di espansione della nostra società ed ha l’obiettivo non solo di acquisire nuovi clienti, ma di affiancare quelli già esistenti offrendo loro nuove soluzioni e progetti”.

L’obiettivo dell’apertura della filiale di Reggio Emilia, dopo l’ultima di Torino, inaugurata nel 2020, è l’espansione attraverso nuovi presidi su tutto il territorio nazionale, in particolar modo nel nord Italia, e testimonia la volontà dell’azienda di servire al meglio, e localmente, i rispettivi mercati e potenziare i servizi pre e post-vendita con le proprie Business Unit: la BU industry automation, che offre soluzioni, prodotti e marchi ad alto contenuto innovativo per semplificare la gestione e il controllo dei processi di produzione, e la BU energy & lighting solutions, che supporta la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali e di sistemi di illuminazione funzionale e decorativa.

A Reggio Emilia troveranno spazio figure commerciali e tecnici e Telmotor potrà tradurre, anche in questa nuova e strategica presenza, il proprio modello distintivo di business, funzionale e coerente alla domanda del mercato, frutto della sapiente unione di innovazione, competenze tecniche e soluzioni integrate. Tra i principali progetti già in essere ricordiamo Diginnova, il network aperto di PMI innovative, creato dalla stessa Telmotor a maggio 2021, per proporre soluzioni innovative digitali tra le quali Reti e Cyber security, Building solutions, Robotica, Virtual commissioning, Intelligenza artificiale, e l’Academy, la scuola che propone un sempre più nutrito calendario di corsi specialistici di aggiornamento per professionisti e operatori del settore negli ambiti dell’automazione industriale, distribuzione e monitoraggio di energia e illuminotecnica.

Con quest’ultima apertura, salgono così a quota 11 le filiali in cui operano professionisti di diversa expertise e formazione: ingegneri, architetti, light designer, periti industriali, disegnatori, in grado di individuare la migliore soluzione tecnica per le specifiche esigenze di ogni cliente.

www.telmotor.it

Telmotor SpA

Telmotor SpA nasce a Bergamo nel 1973 come azienda specializzata nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale. Negli anni Telmotor ha progressivamente ampliato le proprie competenze al settore della distribuzione di energia, all’illuminazione, alla building & home technology e alle energie rinnovabili, gestendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario. Costituita da due grandi Business Unit – Industry Automation, Energy & Lighting Solutions – Telmotor oggi conta ben dodici diverse sedi aziendali e 320 collaboratori, raggiungendo un volume di affari superiore ai 177 milioni di euro.

L’alto profilo tecnico dell’azienda, il personale qualificato e in costante aggiornamento, l’attitudine al problem solving, l’accurata e attenta selezione dei marchi e dei prodotti gestiti, la rapidità del servizio, la consulenza al cliente e l’attenzione alle evoluzioni del settore sono i tratti distintivi della filosofia aziendale che hanno reso Telmotor un punto di riferimento del settore a livello internazionale. Telmotor è l’unico Distributore Solution Partner Siemens nelle Divisioni Digital Factory e Process Industries and Drives ed Approved Partner Value Added Reseller Siemens, oltre a essere Preferred Distributor di Universal Robots. La professionalità dell’azienda è inoltre riconosciuta da altri prestigiosi partner, come Rittal che ha assegnato a Telmotor la Certificazione Industry Solution Advanced, Sick che ha qualificato Telmotor come Elite Distributor Partner e Balluff che identifica l’azienda come Solution Partner.