Settembre del Moscato di Scanzo: gli eventi dell’ultima settimana

Tutto pronto per l’ultima settimana in compagnia del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” con tantissime iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio.

Giovedì 29 settembre nell’affascinante sede del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, una serata di abbinamenti tra 3 Moscato di Scanzo a mostarda cremasca e formaggi. L’appuntamento è alle 20:30 con il Sommelier Federico Bovarini, la scrittrice enogastronomica Annalisa Andreini e la produttrice di mostarda Enrica Orsini.

Venerdì 30 settembre, in collaborazione con Qui ed Ora Residenza Teatrale, andrà in scena alle ore 21:00 presso l’azienda agricola Cascina San Giovanni lo spettacolo “Nato Cinghiale” accompagnato da una degustazione di Moscato di Scanzo.

Domenica 2 ottobre secondo appuntamento con la “Junior Sommelier Experience”. Accompagneremo i più piccoli tra vigneti e cantine per un avvicinamento ludico al magico mondo del vino, tra sapori e profumi dell’uva Moscato di Scanzo, pronti per diventare piccoli sommelier.

Per una domenica tra arte, storia, natura ed enogastronomia, il gruppo CustodiS vi accompagnerà tra le colline e i borghi facendovi scoprire la storia del territorio con due itinerari culturali: Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina presso l’azienda Cascina San Giovanni e Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con degustazione nell’azienda agricola Biava.

Terre del Vescovado organizza l’E-bike Experience “Tour sulle strade del vino con degustazioni in cantina”, un viaggio su due ruote immersi tra le bellezze del territorio e le eccellenze delle aziende agricole La Corona e Cascina San Giovanni.

Indimenticabili le esperienze di degustazione e non solo presso le cantine e le aziende agricole del territorio, dove potrete assaporare i pregiati vini del territorio, miele, olio extravergine d’oliva, formaggi e salumi a km0.

Ultimo fine settimana per gustare i prelibati menù a km0 presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, dolci e gelati.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it dove potete prenotare direttamente la vostra visita