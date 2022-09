Ridurre le bollette, a Gandino il lancio della comunità energetica rinnovabile

Gandino. Una grande novità introdotta dalle recenti disposizioni legislative, ma anche un’opportunità da cogliere per imprese e famiglie. È in programma giovedì 29 settembre 2022 alle 20.30 nell’Auditorium della Biblioteca Comunale di Gandino (piazza Vittorio Veneto, 9) l’incontro di presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile cui lavora l’Amministrazione Comunale locale, dopo l’approvazione a maggioranza di specifico mandato da parte del Consiglio Comunale.

“Si tratta di un tema centrale del nostro programma – sottolinea Aldo Bernardi, assessore a lavori pubblici ed energie a Gandino – e l’attuale contesto nazionale ed internazionale rende di estrema attualità il tema legato all’energia. Presenteremo una modalità condivisa che riteniamo possa contribuire alla significativa riduzione delle bollette domestiche, attivando nel contempo politiche ambientali e sostenibili”.

Alla serata interverranno il sindaco di Gandino, Filippo Servalli, il presidente Ressolar e direttore tecnico di Ceress (società che si occupa di consulenza per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e della gestione operativa per tutta la durata dei progetti), Gianluigi Piccinini; il direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi, don Cristiano Re, e il presidente provinciale Confcooperative, Giuseppe Guerini. La presentazione del progetto gandinese è inserita fra gli incontri formativi e informativi sulle comunità energetiche, organizzato nell’ambito del “Tempo del Creato 2022”, istituito da Papa Francesco.