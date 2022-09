Pognano: esce di strada, abbatte un albero, si ribalta più volte e poi scompare nel nulla

Pognano. Guidava senza la patente, così, nonostante fosse ferito dopo essere stato protagonista di un incidente, ha lasciato l’abitacolo della vettura e si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Tutto inizia intorno alla mezzanotte di martedì, quando l’uomo, straniero, si è capottato più volte lungo la strada provinciale 121. Viaggiava a grande velocità in direzione Lurano, a bordo di una Mercedes Classe C presa a noleggio a nome di una persona italiana. Ha perso il controllo dell’auto, si è ribaltato più volte, ha abbattuto paletti, arbusti e un albero. Poi l’auto, semi-distrutta, è tornata sulle quattro ruote.

Qualcuno ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri di Treviglio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo. Nell’abitacolo non c’era nessuno, ma erano ben evidenti delle tracce di sangue. Sono quindi partite le ricerche del ferito: il tratto di strada infatti corre in mezzo ai campi e si temeva che potesse aver perso i sensi in un luogo poco visibile.

È stato allertato anche l’elicottero del 118, che ha sorvolato la zona illuminando i prati e i fossi. Ma del ferito nessuna traccia.

I militari hanno provato a rintracciarlo nei pronto soccorso degli ospedali della provincia, ma non si era presentata nessuna persona con caratteristiche riconducibili al ferito di Pognano.

Nemmeno al domicilio dell’uomo, che viveva ad Urgnano, c’era nessuno. Anzi, la casa è stata messa in vendita dal proprietario.

Le indagini dei carabinieri proseguono nel tentativo di rintracciare l’extracomunitario, che per il momento resta irreperibile.