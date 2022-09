Moc, una fotografia dello stato di salute dell’osso. E non solo in menopausa

È l’esame di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi. Non invasivo e di facile esecuzione, è consigliato in particolare (ma non solo) alle donne oltre i 65 anni. È la Mineralometria Ossea Computerizzata, più comunemente chiamata MOC. Ma quando bisognerebbe farla? E ogni quanto? Ne parliamo con il dottor Alberto Castoldi, responsabile dell’area di diagnostica per immagini del Centro Diagnostico Treviglio, dove da poco è possibile sottoporsi a questo esame con macchinari di ultima generazione.

Dottor Castoldi, a cosa serve in particolare questo esame?

La Mineralometria Ossea Computerizzata, esame radiologico che si avvale dell’emissione di raggi X, serve per studiare lo stato di salute delle ossa e in particolare verificare la quantità di calcio presente. In pratica misura la quantità e la densità di sali minerali (sali di calcio) contenuti nella parte dello scheletro esaminata, in genere la colonna vertebrale a livello lombare e il collo del femore.

In quali casi può essere utile?

Viene utilizzata per lo studio di patologie che portano a un “impoverimento” dell’osso come l’osteoporosi ma anche l’osteomalacia (malattia dello scheletro caratterizzata da una difettosa mineralizzazione dell’osso), il rachitismo etc.. Inoltre è fondamentale per lo studio dell’osso nel periodo della menopausa. L’osteoporosi, infatti, colpisce soprattutto le donne in questa fase della vita, a causa della riduzione degli estrogeni, ormoni fondamentali anche per il metabolismo osseo. Un’altra situazione a rischio, sempre legata a carenze di estrogeni è l’amenorrea (ovvero l’assenza di mestruazioni). La MOC può essere prescritta anche prima della menopausa se c’è il sospetto che lo scheletro possa aver perso il suo contenuto di minerali. Questo può succedere ad esempio se la donna ha fatto cure prolungate con il cortisone (il farmaco deteriora la qualità delle ossa), se soffre di celiachia o di morbo di Crohn (condizioni che riducono l’assorbimento di calcio), se ha avuto forti dimagrimenti, se è rimasta per più di sei mesi senza mestruazioni o ha seguito regimi vegetariani poco equilibrati, privando lo scheletro di un’adeguata quota di calcio. La MOC, infine, è molto utile per studiare le variazioni nel tempo della struttura ossea durante e dopo un’eventuale terapia e per verificare se questa sta facendo effetto.

Ogni quanto bisognerebbe ripetere l’esame?

Nelle persone a rischio elevato (ovvero che presentano già segni di osteoporosi) l’esame dovrebbe essere ripetuto annualmente, mentre in quelle a basso rischio si può ripetere ogni due anni. Sarà comunque il medico a consigliare la frequenza più indicata a seconda della condizione della paziente.

Ma richiede una preparazione particolare?

No, la MOC è un esame di facile esecuzione, non necessita di preparazione ed è sostanzialmente privo di rischi per il paziente, in quanto la dose di raggi X è trascurabile.

Quanto dura e come si svolge l’esame?

L’esame dura circa tre minuti. La persona viene fatta sdraiare su un lettino. Lo strumento di emissione dei raggi X, situato sotto il materassino, è accoppiato a un braccio mobile che contiene il rilevatore dei raggi e che scorre lungo i segmenti scheletrici da analizzare.