Mamma di 39 anni uccisa da uno squalo, il compagno è di San Pellegrino

Ha perso la vita nel modo più atroce possibile, dilaniata da uno squalo mentre stava facendo il bagno in mare. Kimon Bisogno, mamma di 39 anni, è morta così nei giorni scorsi a Plettenberg Bay, località del Sudafrica occidentale, a sei ore di auto da Città del Capo. La donna abitava lì da qualche anno con il suo compagno, Diego Milesi, 36enne di San Pellegrino, e la figlioletta di 5 anni Luna.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità locali, anche perché nessuno ha assistito direttamente alla drammatica scena. Domenica mattina la 39enne si era recata in spiaggia alle prime luci dell’alba con la bimba e la cugina.

Intorno alle sei e mezza si è tuffata in mare da sola ed è arrivata a una quindicina di metri dalla spiaggia, in un tratto di acqua non alta e poco mossa. Lì, all’improvviso, un grosso squalo bianco, lungo circa quattro metri, è spuntato da un’onda e l’ha attaccata, senza darle nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo, tanto è vero che la donna non avrebbe nemmeno urlato.

A lanciare l’allarme la sorella, che non vendendola tornare a riva ha iniziato a gridare per chiamarla, senza ottenere risposta. Così ha allertato i soccorsi, pensando fosse finita sott’acqua per un annegamento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della guardia costiera. Dopo pochi minuti di ricerche, però, la scoperta del cadavere, ritrovato a una settantina di metri dal punto in cui stava nuotando, con i segni inconfondibili dell’attacco del grosso pesce.

Il corpo di Kimon Bisogno, ristoratrice e insegnante di yoga, descritta come una persona sincera e attiva nel volontariato, è stato sottoposto ad autopsia. La sorella che era con lei, ancora sotto shock, e il compagno Diego Milesi sono assistiti dagli psicologi.

Quello di domenica è il secondo attacco di uno squalo in pochi mesi in quella zona, dopo che a fine giugno un uomo era stato trovato morto al largo della stessa località marittima.