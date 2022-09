Gorle. Lovato Electric festeggia i suoi primi 100 anni con i clienti provenienti da 100 Paesi del mondo.

Cento anni di storia, quattro generazioni, un’unica famiglia, la passione per il lavoro.

Con questi valori Lovato Electric dal 1922 progetta e produce componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali specializzandosi negli ultimi anni anche nelle soluzioni per l’energy management. Quest’anno per festeggiare il centesimo anniversario dalla sua fondazione l’azienda sta organizzando una serie di eventi pensati per tutti coloro che nel corso della sua storia hanno contributo a raggiungere questo importante traguardo.

Dopo l’appuntamento del 10 settembre dedicato ai collaboratori aziendali all’interno della meravigliosa cornice del teatro Donizetti di Bergamo, si è svolta venerdì 23 e sabato 24 settembre una due giorni dedicata alle dedicata alle 15 filiali e ai clienti stranieri dell’Azienda.

I rappresentanti di oltre 100 Paesi del mondo si sono riuniti per un evento unico con un programma ricco e vario in cui si sono alternati momenti istituzionali a esperienze divertenti e conviviali, il tutto all’insegna del Made in Italy.

Uno dei momenti più significativi dell’evento dal titolo “Follow the Orange” è stata la premiazione del distributore estero che da più di 40 anni collabora con l’Azienda e la premiazione di una collaboratrice aziendale che da 32 anni lavora con puntualità e serietà nell’ufficio export dell’azienda.

L’evento ha voluto celebrare il passato, il presente e il futuro dell’azienda.

“Erano gli anni Settanta quando iniziammo a comprende l’importanza di aprirsi ai mercati esteri e varcare i confini nazionali – afferma Pietro Cacciavillani, presidente dell’Azienda – Vedere la nostra Azienda crescere costantemente e ricoprire un ruolo di rilievo nel panorama internazionale

dell’automazione industriale è motivo di grande orgoglio”.

Sguardo sempre rivolto al futuro, alle innovazioni e a nuove sfide, ma con un forte attaccamento al territorio.

Massimiliano Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric, dichiara: “Nel festeggiare questo traguardo, vorrei ringraziare tutti coloro che nel corso di questi anni hanno dimostrato fedeltà e sostegno nei nostri confronti, coloro che nel mondo hanno sostenuto l’Azienda contribuendo al suo sviluppo ed alla sua crescita e che hanno investito e creduto nelle sue potenzialità”.

Per questa importante occasione sono stati presentati un video emozionale ed un libro dal titolo “Un secolo di storia imprenditoriale e di passione” che ha l’obiettivo di raccontare attraverso dichiarazioni e immagini i primi 100 anni di storia di Lovato Electric.

I festeggiamenti non terminano qui, sono previsti altri appuntamenti per le prossime settimane.