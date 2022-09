La Zecca dello Stato conierà una moneta speciale per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura

Bergamo. È ufficiale: Bergamo e Brescia avranno una moneta commemorativa per l’anno della Capitale italiana della Cultura 2023.

Negli scorsi mesi se n’era parlato solo come una proposta, ma ora è realtà.

A confermarlo è il promotore dell’iniziativa, l’onorevole bergamasco Devis Dori di Verdi-Sinistra Italiana: “Lo scorso maggio avevo chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di coniare, in vista dell’appuntamento dell’anno prossimo, una moneta commemorativa. Mi è arrivata in questi giorni la notizia della conferma dal presidente dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato”.

Un euro o due euro: il taglio della moneta potrebbe essere questo secondo Dori, ma ancora non c’è nulla di certo.

Secondo il deputato di Verdi-SI però la realizzazione di un’edizione dedicata alla Capitale della Cultura non dovrà limitarsi solo a Bergamo e Brescia: “Dovrebbe essere, secondo la mia proposta, la prima di una serie: la mia idea sarebbe quella di dedicare ogni anno una moneta per ogni città italiana che sarà Capitale della Cultura”.

Le due città saranno insieme come facce di una stessa medaglia. Ma cosa verrà impresso sulle monete? Per il momento non è dato saperlo, ma l’onorevole Dori vedrebbe bene un coinvolgimento attivo dei cittadini per scegliere un’immagine che sia rappresentativa di Bergamo e una di Brescia.

Quel che è sicuro è che un simbolo, un monumento per ognuna delle due città resterà nella storia dell’euro assieme a capolavori dell’architettura italiana come il Colosseo, la Mole Antonelliana e Castel del Monte.