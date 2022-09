Sfondare quel muro di emarginazione e di rifiuto in cui vengono spesso collocate le persone in situazione di povertà, con la consapevolezza che anche i meno fortunati hanno il diritto a una vita piena e dignitosa e che tutti noi dobbiamo farci responsabili delle fragilità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.

È da questa premessa che è nata l’iniziativa «“La bellezza oltre…” Un progetto per le donne con le donne». Un’idea nata da una chiacchierata tra amici, sensibili alle tematiche dell’inclusione e della solidarietà, che si è trasformata in un progetto dall’alto valore sociale, promosso e fortemente voluto da Confartigianato Imprese Bergamo (assieme alla sua Area Benessere e che tocca anche il suo Movimento Donne Impresa), in sinergia con l’ Area Persona di Fondazione Diakonia Onlus, la scuola per acconciatori di Bergamo ACOF e Alfaparf Milano, azienda del territorio leader nella produzione di prodotti professionali per acconciatori.

Tutti insieme per un intervento congiunto di “servizio alla persona” a favore delle donne che partecipano allo “Spazio Irene” di Fondazione Diakonia Onlus, il servizio di accoglienza diurna dedicato alla cura delle donne che vivono in strada, che ha sede presso Il Galgario, un luogo per le donne con le donne, concepito come opportunità di occuparsi del proprio benessere e come momento di condivisione di vissuti.

Con cadenza mensile le donne di “Spazio Irene”, accompagnate da operatori e volontari di Fondazione Diakonia Onlus, verranno accolte presso la sede di ACOF, che diventerà per l’occasione un vero e proprio salone di bellezza: gli studenti e le studentesse del corso di acconciatori, assistiti dagli acconciatori professionisti consiglieri dell’Area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo, impareranno ad accogliere e fare accomodare le ospiti e ad ascoltare le loro esigenze ed eseguiranno trattamenti di piega e colore utilizzando i prodotti messi a disposizione gratuitamente da Alfaparf Milano.

La forza di questa iniziativa è l’aver saputo unire professionalità differenti, appartenenti a realtà che possono sembrare molto distanti tra loro, per perseguire un obiettivo comune: garantire alle donne ai margini della nostra società dignità e “normalità”, quella normalità che passa attraverso gesti semplici quali la cura del proprio corpo.

«Siamo felici di metterci in gioco con la nostra struttura e le nostre professionalità – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini –. Si tratta di un’iniziativa che assume molteplici significati e si propone diversi obiettivi: assicura maggiore dignità alle donne che vivono in una situazione di marginalità, aiuta la formazione dei giovani aspiranti acconciatori offrendo loro un’esperienza sociale e solidale unica che potrà arricchire il loro percorso umano prima ancora che professionale e, attraverso l’impegno dei maestri acconciatori dell’Area Benessere, permette la trasmissione ai giovani studenti non solo della loro esperienza tecnica, ma soprattutto dei valori che ancora oggi animano il mondo artigiano.

Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Diocesana Bergamasca dichiara: «Questo progetto si inserisce nello stile di carità della Chiesa di Bergamo che non intende cristallizzare nessuna donna e nessun uomo nella condizione di povertà. Vogliamo che la Bellezza sia per tutte e tutti ed è altrettanto bello farne esperienza insieme a Confartigianato e agli altri partner de “La bellezza oltre…”».

Sergio Cortesi, coordinatore Equipe Strada di Fondazione Diakonia Onlus sottolinea: «”La bellezza oltre…” è una bellissima occasione di collaborazione con artigiani, imprese e scuola che ci sta appassionando perché sentiamo che ognuno ha il desiderio dell’incontro. Questo incontro ora si concretizza nella collaborazione tra tutte le persone coinvolte: le donne e gli studenti sono i veri protagonisti di questa idea che ora diventa concreta».

Pierre Patelli, rappresentante dell’Area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo evidenzia: «Il valore di questo progetto è che unisce tante persone e tante aziende per creare qualcosa di eccezionale. Un’iniziativa che dà la possibilità ai giovani acconciatori di fare un’esperienza lavorativa nuova, di crescere professionalmente fin dall’ambito scolastico e, allo stesso tempo, aiutare queste donne a sentirsi ancora importanti per la società, in uno scambio reciproco che consentirà loro di avere qualcosa di prezioso da raccontarsi durante la vita. Per l’Area Benessere è un’iniziativa fondamentale per contribuire alla crescita professionale dei futuri acconciatori, che potranno entrare nei saloni con una formazione e una sicurezza maggiore nei confronti delle “persone vere”. È inoltre un’occasione importante per rafforzare la sinergia con le scuole del territorio. Auspico che saranno tanti i colleghi che vorranno aderire: più siamo più potremo dare risposte ancora più interessanti».

Sara Bonicchio, responsabile di sede di ACOF Bergamo dichiara: «Siamo onorati di prendere parte al progetto che vede protagonisti i nostri allievi in un percorso che aiuterà le donne in difficoltà, a valorizzarsi e sentirsi belle. ACOF diventerà un luogo di accoglienza di donne che stanno svolgendo un percorso di riappropriazione della propria identità, un luogo di incontro tra professionisti parrucchieri ed allievi aspiranti parrucchieri ed un luogo di crescita personale e professionale per tutti i soggetti coinvolti. Per ACOF è una bellissima occasione per far mettere in gioco i ragazzi ed insegnare loro che il lavoro del parrucchiere è un lavoro di accoglienza e relazione oltre che di preparazione tecnica e professionalità».

Attilio Brambilla – Vicepresidente Alfaparf Milano afferma: «Tutelare i diritti di tutti gli individui è un obiettivo importante, che Alfaparf Milano ha a cuore e che si impegna attivamente a perseguire sostenendo progetti come “La bellezza oltre”, che sono finalizzati alla promozione del rispetto dei diritti umani e alla tutela delle persone più fragili. Un progetto che abbiamo “sposato” anche perché la bellezza è la nostra mission, e ci auguriamo, con il nostro supporto, di poterla regalare anche alle ospiti di Spazio Irene».

Infine, Marco Bruco – Eurasia General Manager di Alfaparf Milano spiega come «noi di Alfaparf Milano da sempre siamo convinti che la bellezza possa aiutare la vita delle persone. Siamo impegnati in numerose attività di sostegno in ambito sociale, per questo motivo abbiamo accolto con estremo piacere l’invito a sostenere il progetto “La Bellezza Oltre”. Se con il nostro contributo potremo aiutare queste Donne a ritrovare un po’ di fiducia e stima in sé stesse, allora avremo realizzato qualcosa di veramente importante».

L’iniziativa partirà nel corso del mese di ottobre.