Bergamo. Il 1° ottobre alle 18 al Monastero del Carmine, verrà inaugurata l’azione finale de “Il Mantello di Arlecchino. Dalla circonferenza al centro”, il progetto di teatro e arte partecipata che nei mesi scorsi ha visto protagonisti i cittadini dei quartieri di Valtesse Sant’Antonio Valverde e Colognola.

L’ultima fase, “Dalla circonferenza al centro”, prevede di mostrare una parte del lavoro svolto nei quartieri nei luoghi centrali della cultura. Il Carmine ospiterà, in un contesto del tutto nuovo rispetto a ciò che si è visto a giugno, le opere d’arte tessile curate da Giovanni Berera: “Interspicies”, l’installazione realizzata da Lisa Martignoni con gli abitanti di Valtesse Sant’Antonio Valverde e “Fa ‘l so tèp”, l’arazzo che Simona Anna Gentile ha creato con i cittadini di Colognola.

Saranno inoltre presenti le opere digitali interattive realizzate da Mi.Di Motori Digitali che, grazie all’utilizzo della tecnologia, amplificano le opere tessili e danno spazio alle storie e ai racconti raccolti durante i mesi di lavoro nei quartieri.

Una novità sarà invece “Fotografica racconta Il Mantello di Arlecchino”, una testimonianza tramite fotografie dei momenti più significativi del progetto. Fotografica, che dal 2016 organizza il Festival di Fotografia di Bergamo, ha documentato, attraverso le fotografie di Maurizio Romano, l’espressione artistica e l’intensa partecipazione della comunità agli eventi del programma. Nell’anno di pausa legato alla biennalità del Festival, Fotografica – che racconta l’attualità anche grazie alla rete sul territorio – unisce la memoria dei quartieri e lo sguardo sul futuro attraverso la potenza delle immagini.

Domenica 23 ottobre i Sant’Antonio David’s Singer chiuderanno l’edizione 2022 de Il Mantello di Arlecchino, con un concerto gospel nel chiostro del Monastero del Carmine.

Il Mantello di Arlecchino è stato ideato dal Teatro tascabile di Bergamo con Hg80 Impresa sociale, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura, condiviso dalle Reti di Quartiere e finanziato dal Bando Per la Cultura di Fondazione Cariplo.

“Il Monastero del Carmine, luogo che ha impegnato Comune e TTB in un lungo processo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato, torna protagonista in questo appuntamento finale de “Il Mantello di Arlecchino”, progetto di teatro partecipato che ha portato l’arte dello spettacolo fuori dal centro, coinvolgendo, in modo originale, la comunità e i cittadini di due quartieri periferici di Bergamo ricchi di storia, storie e umanità. Un’esperienza, quella del Mantello, sostenuta e accompagnata dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione delle Reti di Quartiere, che realizza un modello culturale di grande valore anche in un’ottica 2023, quando, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, il tema della cultura diffusa e della partecipazione dalle periferie al centro diviene di cruciale importanza” afferma Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura.

Programma:

Inaugurazione: Sabato 1 ottobre ore 18.00

Aperture:

Venerdì 7,14,21 ottobre dalle 15 alle 20

Sabato 8,15,22 ottobre dalle 10 alle 20

Domenica 2,9,16,23 ottobre dalle 10 alle 20

Domenica 23 ottobre ore 16,30: Gospel Project 2022. Sant’Antonio David’s Singer.

Per interagire nel modo migliore con le opere digitali si consiglia di portare con sé delle cuffie e uno smartphone