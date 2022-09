Giacobazzi, Resident Alien o Mamma mia!? La tv del 29 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 29 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La doppia vita di Mister E.”: può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede Imma, mentre spera che il marito riesca prima o poi a mettere – una pietra sopra la storia della foto compromettente con Calogiuri. Apparentemente sembrerebbe di no, visto che Pietro approfitta della forzata convivenza in casa di Brunella, la madre di Imma rimasta priva di badante, per andarsene a casa dei suoi. Una soluzione provvisoria che però a Imma non piace per niente. Calogiuri intanto sembra felice di fronte alla sua nuova condizione, anche se non è convintissimo che Jessica sia la donna della sua vita. Programma, come da regolamento, il trasferimento di uno dei due in un’altra sede, possibilmente non molto distante. Ma chi si trasferirà?…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiDue, Rete4 e La7. Sulla seconda rete della tv pubblica alle 21 ci sarà “Speciale TG2 Post“, rubrica informativa del TG2 condotta da Marco Sabene; su Rete4 alle 21.20 “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 “Official Secrets – Segreto di Stato”; su La5 alle 21.05 “Mamma mia!”; su Iris alle 20.55 “Trappola di cristallo” e su Italia2 alle 21.10 “The lodgers – Non infrangere le regole”.

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini.

La comicità sarà al centro della scena su Italia1 alle 21.20 con “Giuseppe Giacobazzi: gran varietà”. Per il ciclo Italia Uno on Stage, il one man show di Giuseppe Giacobazzi, protagonista di monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia e duetti con ospiti a sorpresa.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Resident Alien”: l’extraterrestre Hah Re, sulla Terra con l’identità del dottor Harry, dovrà affrontare le conseguenze di non aver obbedito agli ordini della sua razza di distruggere la Terra, di cui ora è il difensore.

Su Rai5 alle 21.15 dal Teatro alla Scala andrà in scena “La dama di picche” di Cajkovskij, uno dei massimi esiti artistici del compositore. Le atmosfere ossessive di questo classico sulla maledizione del gioco sono affidate al regista Matthias Hartmann e alla direzione di Timur Zangiev. Protagonista Asmik Grigorian.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Miss Marple” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.