Da Figliuolo, a Iacchetti e Confortola: “Bergamo Capitale per sempre” del volontariato

Bergamo. Bergamo “Capitale per sempre”. Si chiama così il progetto ideato dalla Provincia, nato nel contesto di Bergamo capitale italiana del volontariato 2022 (prima a livello nazionale), per contribuire a dare continuità e futuro al mondo del volontariato bergamasco.

“Oggi abbiamo tra le mani e nel cuore un grande capitale umano, etico, sociale, ma tra qualche anno? L’interrogativo sul domani pone sul tavolo la necessità di un riscontro sempre più urgente – spiega il consigliere provinciale delegato alla Famiglia e Associazionismo Damiano Amaglio -. Il tema del futuro del volontariato era da tempo sul tavolo, ma la pandemia ha ristretto i tempi per affrontarlo. Capitale per sempre è un contributo per capire come ripartire, che direzione prendere: un progetto aperto, in itinere, a disposizione dei territori”.

Proprio con l’obiettivo di offrire un contributo specifico a questo percorso, la Provincia di Bergamo ha voluto coinvolgere il mondo del volontariato e dell’associazionismo attraverso un dialogo con le Amministrazioni comunali, costruendo un progetto partecipato e itinerante, talvolta inserendosi in proposte già strutturate, talaltra stimolandone la costruzione di nuove.

“La ricchezza del tessuto associativo bergamasco colpisce ed emoziona, del resto la propensione all’aiuto agli altri è un valore ormai condiviso e consolidato nelle nostre comunità. Come Provincia, casa dei Comuni, ho ritenuto importante coinvolgere tutto il territorio anche su questo fronte – dichiara il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi -. È dovere delle Istituzioni esserci guardando al domani, creando condizioni di crescita per tutto il mondo del volontariato”.

Patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia e da Bergamo Capitale del Volontariato 2022,il progetto è realizzato anche grazie al supporto di due importanti aziende del territorio quali Italtrans e Persico.

Coinvolte ad oggi le Amministrazioni comunali di Calusco d’Adda, Caravaggio, Treviglio, San Pellegrino, Albino, Calcio, Lovere e Bergamo.

Le iniziative

Il progetto si articola in due iniziative: una rassegna di serate con ospiti di rilevanza, e una mostra itinerante e interattiva sul volontariato bergamasco.

Rassegna di serate

Tagli e contenuti diversi per le serate in programma che mirano a mettere al centro il tema della solidarietà e del volontariato, cercando coordinate utili a ripartire dopo la pandemia.

Questo sarà anche il momento della riflessione, di avviare dialoghi attorno ai valori, alle esperienze, alle gioie e alle fatiche, per poter offrire spunti preziosi per delineare il futuro.

30 settembre Sala auditorio BCC Caravaggio – ore 20,45

Cav. Ernesto Pellegrini. Tra Inter e volontariato

7 ottobre Teatro del Casinò San Pellegrino Terme – ore 20,45

Serata Presentazione di “Non è un libro”, di e con Enzo Iacchetti con la partecipazione di Giorgio Centamore

29 ottobre Auditorium Albino – ore 20.45

Marco Confortola e Mauro Bernardi. La montagna, palestra di vita e solidarietà

5 novembre Cinema Astra Calcio – ore 20,45

Roby Facchinetti. E torneremo a riveder le stelle

11 novembre Auditorium Lovere – ore 20.45

Luca Viscardi. La vita a piccoli passi. Vivere è trovare il coraggio di affrontare la paura

23 novembre Bergamo ore 20,45

Gen. Francesco Paolo Figliuolo. Istituzioni e volontariato: legame virtuoso, alleanza verso il

futuro.

Per le prenotazioni alle serate scrivere a: eventi@capitalepersempre.it

La mostra itinerante

“Se non servo, a cosa servo”. È soprattutto una provocazione a noi stessi, un invito a non fermarsi, a non crogiolarsi sulla ricchezza del nostro tessuto sociale. È un viaggio tra passato e presente che ci spinge a pensare al futuro.

Sette volontari sono stati indicati dai territori: dalle Valli alla Bassa, dall’Adda al Sebino passando per il capoluogo. Altri quattro invece sono protagonisti di progetti specifici (Pit-Stop, Workflow e la collaborazione tra i Centri per l’Impiego e Acli Rete Lavoro) che vedono la Provincia collaborare e interagire con l’associazionismo bergamasco, dove il volontario è diventato lievito, enzima, valore aggiunto nella costruzione di un futuro condiviso.

I primi appuntamenti a Treviglio sabato 1 ottobre e San Pellegrino Terme sabato 8 ottobre.