Cisl Bergamo: “Lavoro, famiglia e sviluppo sotto la lente, dobbiamo tornare a far votare la gente”

Bergamo. “Il risultato elettorale ha sancito un’esigenza di cambiamento, come del resto abbiamo già visto in elezioni precedenti, con spostamenti di consenso ampi e fluttuanti. Ha assegnato una responsabilità chiara al centrodestra, che dovrà formare un esecutivo in grado di governare il nostro paese durante una fase economica e politica delicata e decisiva per le sorti future del paese e dell’Europa”. Così Francesco Corna, segretario generale della Cisl di Bergamo, alla luce dei risultati delle elezioni politiche di domenica scorsa.

“Come sindacato abbiamo posto all’attenzione di tutti i candidati i temi del lavoro, la necessità di recuperare ciò che l’inflazione ha tolto agli stipendi e alle pensioni, la necessità di avere sanità, scuola e servizi pubblici che siano sostenuti nell’interesse soprattutto dei più deboli – prosegue Corna -. Un lavoro che sia per tutti, nessuno escluso, un fisco equo e progressivo che valorizzi la famiglia, il lavoro e non le rendite. Una politica a sostegno dello sviluppo, ma anche alle fragilità delle famiglie, strutturando servizi per la conciliazione vita lavoro e un fondo per la non autosufficienza degli anziani”.

Ancora Corna sottolinea “l’aumento del distacco e della disaffezione che si registra nella continua diminuzione di chi va a votare: andrebbe fatta una riflessione per un cambiamento anche del sistema elettorale, per favorire un maggior coinvolgimento e una maggiore partecipazione alla vita democratica in generale. Come sempre – conclude – saremo in campo per tutelare i nostri associati, senza preclusioni e senza sconti, garantendo il nostro impegno e la nostra responsabilità”.