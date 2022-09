Una linea bus come il raccordo anulare: toccherà i luoghi strategici di Bergamo

Bergamo. Sono cinque gli ordini del giorno presentati dalla Lega, per bocca della sua consigliera Luisa Pecce, relativi al Pums, il Piano per la Mobilità Sostenibile, presentato e approvato in sede di Consiglio Comunale prima dell’estate. Pronti via e si comincia parlando di bus con una linea circolare che toccherebbe il polo intermodale, la zona di parchi importanti, la Questura, prossimità ex Ote, la Montelungo, l’Accademia Carrara e palazzetto vecchio futura Gamec, Piazza Libertà, la zona delle cliniche, zona Loreto, Banche e istituti, gli uffici dell’Università. Ordine del giorno approvato.

Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità: “Una linea circolare non risolve il problema della copertura delle frequenze, anche se la trovo una buona soluzione perché aggirante lungo il percorso della città. Ed è anche vero che la città cambia dal punto di vista urbanistico e quindi ci si deve interrogare se le linee attuali trovino necessità di revisione. La linea di cui stiamo parlando rappresenterebbe, e ci tengo a dirlo, una sostituiva delle esistenti. Per quanto riguarda la linea C, ci tengo a dire che avrebbe dovuto essere una linea circolare, ne mantiene una certa caratteristica anche se presenta delle complicazioni, legate alla sostituzione della linea 2. Quindi, l’ordine del giorno mi trova d’accordo con l’unica riserva sul percorso che verrà studiato insieme con l’agenzia per il trasporto pubblico”.

Si passa poi ai temi caldi del piano parcheggi e piano traffico in Città Alta. Riaccende il microfono Luisa Pecce che pone l’attenzione “sul progetto del Parcheggio della Fara e in particolare elaborare un quadro completo parcheggio e piano di traffico. L’invito pressante era di finalizzare gli studi sulla capacità di carico e i successivi piani di gestione dei visitatori come priorità urgente. Chiediamo quindi di provvedere in tempi coerenti con le sollecitazioni di Icomos alla redazione del testo in in relazione al bene Unesco sistema di difesa delle mura veneziane di Bergamo e di inserirlo nel Pums”. Votato a favore con chiosa dell’assessore Zenoni: “Mi sento di esprimere un parere favorevole sull’ordine del giorno perché abbiamo a cuore il problema e, in tal senso, dico che Atb è già stata incaricata di fare uno studio sul parcheggio stesso”.

No all’inserimento nel Pums di una sezione dedicata all’aeroporto. E sull’ordine del giorno, respinto dalla maggioranza, la consigliera Oriana Ruzzini si astiene e ne spiega le ragioni: “Condivido le osservazioni dell’assessore Zenoni, tuttavia se questo argomento viene costantemente sollecitato, soprattutto dalla cittadinanza, è come se mancasse un organismo che ne regola la presenza con chi, di fatto, ne subisce l’impatto non solo in termini acustici, ma anche di salute perché fondamentale è certamente anche il tema della qualità dell’aria respirata. E Bergamo purtroppo, non eccelle in tal senso. E se non può essere il Pums lo strumento adeguato ad adempiere a questo compito, bisognerebbe individuarne un altro, di ascolto, per monitorare lo sviluppo aeroportuale, che consenta alla cittadinanza di essere ascoltata e all’amministrazione di dire la sua”.

Un ordine del giorno praticamente similare quello presentato dalla Lega e da Fratelli d’Italia che recita, per bocca della Pecce e di Andrea Tremaglia, la volontà di prevedere nuovi parcheggi di interscambio nelle zone ovest e soprattutto sud della città, in particolare presso l’area Reggiani un parcheggio di interscambio collegato a circonvallazione e TEB, con un congruo numero di stalli pubblici e gratuiti per sopperire alla considerevole perdita di

parcheggi nella vicina zona Stadio e vie limitrofe. La richiesta, anche ma non solo in vista della capitale italiana della cultura Bergamo Brescia 2023, è quella di prevedere la realizzazione di un servizio navetta comodo e frequente che colleghi in particolare i parcheggi di interscambio dell’area est della città al polo museale della Pinacoteca Carrara e della GAMeC. La replica di Zenoni boccia l’ordine del giorno della Lega e quello di Fratelli d’Italia.