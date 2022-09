Temperature in calo e cielo nuvoloso con temporanee schiarite

Cielo nuvoloso e temperature in calo oggi a Bergamo e in provincia. Qualche temporanea schiarita.

Ecco il bollettino di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori per il transito di annuvolamenti da ovest nel corso della giornata, alternati a qualche temporanea schiarita.

In giornata possibili piovaschi su Alpi e Prealpi, altrove fenomeni isolati o assenti.

Temperature: Minime in lieve calo (10/13°C), massime in calo (19/22°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti moderati occidentali.