Ponteranica, contro il caro bollette il parroco dà l’esempio: messe nella chiesa più piccola

Ponteranica. Una scelta “anche ecologista”. Così la definisce don Paolo Riva, 51 anni, parroco di Ponteranica: d’ora in poi – come lui stesso ha annunciato durante l’omelia di domenica 25 settembre – le messe delle 8 e delle 18,30 saranno celebrate nella “chiesetta” di San Pantaleone, patrono di Ponteranica, mentre quella delle 10,30 sarà celebrata come al solito nella chiesa più grande, dedicata a San Vincenzo e Alessandro. Con un obiettivo preciso: ridurre i consumi.

Una scelta “ecologista” in linea con l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. “Perché l’ecologia integrale – come sostiene Papa Bergoglio – diventi un nuovo paradigma di giustizia. Perché la natura non è una ‘mera cornice’ della vita umana, ma è parte integrante e indissolubile con la vita dell’uomo”. Una scelta “anche ecologista” perché le motivazioni, in realtà, sono due: “I fedeli sono diminuiti e in una chiesa più piccola c’è meno dispersione e più senso di vicinanza – osserva il sacerdote -. Per questo useremo la chiesa più piccola per le messe del mattino e della sera. È un atto di realtà”.

Le chiese in questione sorgono una di fronte all’altra. Quella maggiore conta più o meno 400 posti, l’altra un centinaio. “Così facendo consumeremo all’incirca un terzo – dice Don Paolo, che è anche professore al liceo scientifico Lussana di Bergamo -. Il caro energia è un tema che ho affrontato di recente con i miei studenti, anche venerdì con quelli rimasti in classe durante lo sciopero per il clima dei Fridays for Future. Ci siamo interrogati su quali buone pratiche mettere in atto per ridurre i consumi”.

Del resto il caro bollette non colpisce solo cittadini, imprese ed enti locali. La crisi energetica pesa anche sulle parrocchie, tant’è che in alcune zone d’Italia c’è chi ha deciso di celebrare meno messe o almeno ridurre l’illuminazione. Ma i fedeli come hanno accolto la decisione del parroco di Ponteranica? “Mi sono sembrati contenti – commenta don Paolo -. In fin dei conti, è anche un modo per valorizzare la nostra bella chiesetta”.