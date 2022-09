Tavernola Bergamasca. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita sul Sebino. Insieme agli assessori Davide Caparini (Bilancio e Finanze), Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), ha fatto tappa a Tavernola Bergamasca e Costa Volpino.

La Lombardia ha infatti messo a disposizione dieci milioni di euro di cofinanziamento destinati a 42 progetti (20 di Bergamo, 19 di Brescia e 3 trasversali) per la riqualificazione, la valorizzazione, e la promozione dell’area del Sebino con i fondi dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.

Per Tavernola, già nel 2021 sono stati messi a disposizione 575mila euro in relazione alla frana che ha interessato i versanti del Monte Saresano. A questo si aggiunge il successivo finanziamento di 1,5 milioni di euro per la progettazione relativa alle opere di messa in sicurezza e che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi.

Il sindaco di Tavernola, Loris Danilo Pezzotti, e alcuni tecnici regionali hanno aggiornato il presidente Fontana sugli ultimi dati del monitoraggio effettuato attraverso il radar che costantemente sorveglia la parete. Il sistema installato a Tavernola, controllato dal centro monitoraggio di Arpa Lombardia, utilizza mire ottiche a lettura automatica, estensimetri in foro, inclinometri, piezometri, postazioni GPS per la lettura 3D, un radar da terra e radar satellitari che permettono di verificare eventuali movimenti millimetrici anche all’esterno dell’area in frana. I dato ottenuti attraverso questa strumentazione confermano un rallentamento degli spostamenti dal luglio dello scorso anno, con movimenti attualmente costanti e molto inferiori alle soglie di allertamento.

Parallelamente è stata attivata presso il Mite (Ministero della Transizione ecologica) la richiesta complessiva di 10,2 milioni di euro che con i 4,8 milioni di euro messi a disposizione della Regione Lombardia andrebbero a completare il quadro tecnico economico del progetto esecutivo di mitigazione del rischio della frana che si ipotizza potrà ammontare a complessivi 15 milioni di euro.

Il governatore della Lombardia in visita nel Sebino

Nel frattempo, il Comune di Tavernola ha chiesto alla Regione di promuovere un accordo fra Amministrazioni e il cementificio Italsacci spa con cui promuovere un’azione di rilocalizzazione dell’attività e una complessiva riconversione dello stabilimento e riqualificazione paesaggistico-territoriale.

Fontana si è poi spostato a Costa Volpino e ha visitato la passerella ciclopedonale che collega le sponde bresciana e bergamasca del fiume Oglio, struttura realizzata, grazie a un finanziamento regionale. Il governatore ha illustrato un nuovo intervento di Regione Lombardia finalizzato al completamento del percorso ciclopedonale i cui lavori avranno inizio il prossimo mese di marzo finanziati con l’Accordo quadro del Sebino.

Sempre a Costa Volpino, Attilio Fontana ha preso visione dell’importante progetto di rilancio turistico della sponda nord del lago d’Iseo. Gli interventi sia pubblici che privati saranno realizzati attraverso l’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (pista ciclabile, spiagge libere, ampliamento area camper, lido, area bersagli e riqualificazione delle aree di accesso), per un investimento complessivo pari a oltre 7,2 milioni di euro di cui 1,9 regionali.