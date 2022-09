Emigratis, Montalbano o Lupin III? La tv del 28 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 28 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La forma dell’acqua”: un esponente politico di spicco viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, ma Montalbano non riesce a convincersi e continua a cercare la verità.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Delitti in Paradiso”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Sensi di colpa”: tre persone morte ed una in pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime?

Su RaiTre alle 21.25 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “Emigratis”, con Pio e Amedeo. Un filo conduttore che legherà le quattro nuove puntate previste creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena.

Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno vittime/ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica.

Questi alcuni degli ospiti che vedremo nel corso delle puntate: Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae, Felipe Massa, Fausto Leali, Daniele Scardina, Gianluca Vacchi, Paola Catapano, Marco Verratti e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson.

Ma non solo…lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle quattro puntate sarà infatti l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo attraverso i loro viaggi che per questa stagione andranno da Dubai al Brasile, passando per Londra e Las Vegas.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Una giornata particolare”. Aldo Cazzullo presenta un programma di approfondimento storico.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Trespass”; su Rai4 alle 21.20 “Semper fi”; su La7D alle 21.20 “Tootsie”; su La5 alle 21.05 “Sapori e dissapori”; su Iris alle 21 “Burn after reading – A prova di spia” e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III vs detective Conan”.

Rai5 alle 21.05 proporrà “Essere Maxxi – Michelangelo Pistoletto”: uno dei più grandi pittori e scultori italiani contemporanei ci spiega il rapporto con la sua opera. Dai suoi inizi in pubblicità ai rapporti con la pop art americana all’invenzione dell’arte povera.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset