Consiglio comunale a Bergamo: ecco come cambia il regolamento dei dehors

Bergamo. Dehors stagionali e permanenti. È quanto deliberato nella serata di martedì (27 settembre) da parte del consiglio comunale di Bergamo, con una proposta a firma del sindaco Giorgio Gori, primo cittadino con delega anche al commercio.

La richiesta, votata a maggioranza, prevede appunto la modifica e l’integrazione del vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, per continuare sulla strada tracciata negli anni 2020 e 2021, con l’installazione di circa 300 nuovi dehors sul territorio cittadino.

Non solo: l’oggetto della discussione prevede anche una serie di regole, specificate dal sindaco, che raccontano, in particolare, che se l’occupazione ha luogo ad una distanza superiore a 2 metri, non vanno richiesti permessi e nulla osta a soggetti privati, essendo garantito fra l’attività gestita e il dehors lo spazio stabilito dal Codice della strada per il passaggio dei pedoni.

Nel caso di indisponibilità di spazi, l’installazione di dehors anche non in stretta pertinenza con l’edificio, nel limite di una distanza di 100 metri lineari fra l’esercizio commerciale e il dehors stesso. Le protezioni laterali e frontali possono essere coperte per la parte bassa delle stesse, mentre devono essere trasparenti a partire da 110 centimetri di altezza. La proposta prevede anche l’istituzione di una commissione per l’estetica e il decoro dei dehors.

“Il regolamento sui dehor regola le procedure di assegnazione, i termini, le caratteristiche e le condizioni di cessazione – spiega il sindaco Gori -. Ritenuto di voler fare una manutenzione regolamento, abbiamo modificato i punti che riguardano la circostanza in cui un esercente intende istallarlo di fronte a un’attività commerciale diversa dalla propria, se a distanza inferiore 2 metri non sarà necessario un nulla osta per il proprietario dell’altra attività. I dehors verranno posizionati fino a una distanza di 100 metri dall’esercizio commerciale. Le caratteristiche che devono avere: chiarito che avranno le protezioni laterale coperte fino a 1 metro e dieci, dovranno poi essere trasparenti, con impianti elettrici e riscaldamento tipo i funghi, devono essere corredati da certificato di conformità. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, le strutture saranno rimosse. E per quanto concerne il carattere qualitativo, si sta via via definendo la nascita di una commissione estetica che sarà composta da architetti”.

Stefano Rovetta, Lega, presenta sei emendamenti a riguardo: “Nello specifico, le nostre proposte vertono sui temi del concedere la possibilità di spalmare il costo del dehors in dieci anni, permettendo così agli esercenti di ammortizzarlo. Oltre a questo, il posizionamento a due metri, le altezze minime, le coperture, la commissione e la rimozione degli arredi”. E sul verde, si specifica: “Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, possono essere coperte per la parte bassa delle stesse, mentre devono essere trasparenti, tenendo conto anche eventualmente dell’impiego di piante e vegetazione, a partire da 110 cm di altezza e devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l’esclusione di sottofondazioni, mono basamenti di cemento e simili”.

Alle precisazioni di Luca Nosari, Bergamo Ideale, e della Lega, il sindaco Gori replica: “Nella modifica del regolamento non vi è nessuna indicazione sulla volontà di ridurre le aree verdi e la stessa cosa vale per gli stalli. Per quanto riguarda il discorso di Città Alta, l’obiettivo è stato quello di liberare il centro della piazza, null’altro. Mentre, sul tema del colore delle coperture, specifico che la commissione, che ripeto sarà composta da architetti, avrà unicamente il compito di esaminarne l’aspetto meramente estetico. Sono d’accordo sugli emendamenti inerenti al colore e al verde. E chiedo di ritirare l’emendamento sul ritiro degli arredi per cercare di trovare una soluzione comune”.