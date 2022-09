Chiodi per strada e furgone come ariete: tentato furto da film alla T.E.M. di Grassobbio

Grassobbio. Hanno sparso chiodi per strada e usato un furgone come ariete. Tentato furto da film nella notte tra lunedì e martedì (27 settembre) alla T.E.M. di via Tonale a Grassobbio, nella zona degli uffici della Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio.

Mancavano pochi minuti alle 4 quando i malviventi, almeno tre secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando di Bergamo, sono entrati in azione nel tentativo di prelevare materiale dall’azienda che progetta e realizza componenti destinati alla distribuzione di energia omologati Enel.

Sono tre le vie di accesso che portano alla ditta. Per cercare di agire indisturbati i ladri ne hanno bloccate due con altrettante auto (abbandonate poi sul posto e risultate rubate) e la terza spargendo chiodi a tre punte sull’asfalto. Poi hanno sfondato i due cancelli di accesso al fabbricato con un furgone.

Un piano però mal riuscito, poiché diversi automobilisti che transitavano in zona a quell’ora, in particolare gente che si stava recando al lavoro, si è accorta della strana presenza dei due veicoli, mentre altri hanno forato le gomme e hanno notato i chiodi a terra.

In pochi minuti sono così arrivate numerose chiamate ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto con una pattuglia. Nel frattempo i malviventi erano già scappati, tra l’altro senza nemmeno riuscire a portare via nulla.

Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di scovare i responsabili. Non ci sarebbero telecamere nella zona che li hanno ripresi.