Bergamo. “Certificazione della parità di genere: I commercialisti sono pronti?” è il titolo dello webinar promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, con la collaborazione di KPMG e Gruppo RES.

L’appuntamento fissato per martedì 20 settembre, ha avuto inizio con i saluti della Presidente, dottoressa Elena Rubini e con una breve presentazione del Comitato Pari Opportunità, istituito solo lo scorso febbraio in concomitanza delle elezioni per il nuovo Consiglio di Odcec Bergamo. Il webinar, trasmesso in diretta streaming attraverso la piattaforma Concerto.it, ha visto la partecipazione di più di 300 iscritti e ha trattato temi come l’applicazione delle Pari Opportunità all’interno delle aziende e le modalità operative per affrontare il percorso e ottenere la certificazione.