Bergamo, manutenzione straordinaria del verde scolastico: intervento da 90mila euro

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del verde scolastico, un intervento di 90.000 euro su 61 aree finalizzato a garantire un adeguato standard di decoro, igiene e fruibilità in sicurezza di giardini e spazi verdi appartenenti al patrimonio dedicato a tutte le scuole medie, elementari, materne e asili nido pubblici della città.

In particolare, l’appalto prevede:

– la manutenzione del verde scolastico comunale, mediante operazioni di potature di siepi e alberature, abbattimenti, rimozione di rami, nonché di interventi per la sistemazione e il rinnovamento di tappeti erbosi;

– la gestione di situazioni impreviste e imprevedibili derivanti da condizioni meteorologiche avverse come il recupero di rami o alberi pericolosi, il ripristino di piccoli danni, il riassetto di percorsi pedonali smossi o ostacolanti l’accesso alle strutture.

“Dal punto di vista operativo non è stata prevista la suddivisione dell’appalto in zone omogenee separate e distinte, ma un intervento rivolto indistintamente su tutte le scuole del territorio comunale – dichiara l’Assessora al Verde Pubblico Marzia Marchesi – L’obiettivo specifico è quello di individuare aree di pertinenza esterne alle scuole, parti di verde e giardini scolastici da riqualificare e manutenere attraverso azioni mirate in base a segnalazioni e richieste ricevute dai plessi, e coerentemente con le lavorazioni periodiche previste dal Servizio del verde”.

La lista degli interventi

ASILI NIDO

Vicolo Morla – Borgo Palazzo

Arcobaleno

ASILI NIDO

Via Dante Paci – Celadina

Il Pioppo

ASILI NIDO

Via Isabello

De amicis “Savio”

ASILI NIDO

Via Mozart – Malpensata

I Coriandoli

ASILI NIDO

Via Ungaretti

Le tate snc

SCUOLE MATERNE

Vicolo Morla

Da Rosciate

SCUOLE MATERNE

Via Trento

De amicis “Via Trento”

SCUOLE MATERNE

Via Isabello – Boccaleone

De amicis “Dasso”

SCUOLE MATERNE

Via Pizzo Redorta

De amicis “Celadina”

SCUOLE ELEMENTARI

Via delle Tofane

De Amicis “De amicis”

SCUOLE ELEMENTARI

Via Isabello

De amicis “Savio”

SCUOLE ELEMENTARI

Via don Bosco

Don Bosco

SCUOLE ELEMENTARI

Via Rovelli

De amicis “Valli”

SCUOLE ELEMENTARI

Via Pradello

Locatelli

SCUOLE MEDIE

Via F.lli Calvi

Mazzi

SCUOLE MEDIE

Via dei Cappuccini

Galgario

SCUOLE MEDIE

Via Cornagera

Corridoni

SCUOLE MEDIE

Via Furietti

Lotto

SCUOLE MEDIE

Via Flores – Celadina

De amicis “Corridoni”

ASILI NIDO

Via Toscanini – Longuelo

asilo nido Longuelo

ASILI NIDO

Via Agazzi – Loreto

Nido Loreto

ASILI NIDO

Via Don Bepo Vavassori

Villaggio degli Sposi

SCUOLE MATERNE

Via Bellini

I Mille

SCUOLE MATERNE

Via Sylva – Santa Lucia

Aquilone

SCUOLE MATERNE

Via Meucci

I Mille

SCUOLE MATERNE + ELEM.

Via Coghetti

Coghetti – Savoia

SCUOLE MATERNE

Via Caprera – San Tomaso de’ Calvi

Mazzi

SCUOLE MATERNE

Via Tagliamento – Grumello al piano

Muzio

SCUOLE MATERNE

Via Costantina – Colognola

Colognola

SCUOLE MATERNE

Via Linneo – Colognola

Muzio

SCUOLE ELEMENTARI

Via Diaz

scuola elementare

SCUOLE ELEMENTARI

Via Sylva

Rodari

SCUOLE ELEMENTARI

Via Bellini

Cavezzali

SCUOLE ELEMENTARI

Via S.Tomaso de Calvi

Biffi

SCUOLE ELEMENTARI

Via per Azzano

Calvino

SCUOLE ELEMENTARI

Via Ferramolino – grumello al piano

Don Milani – Muzio

SCUOLE MEDIE

Via Grataroli

S.Lucia

SCUOLE MEDIE

Via Goldoni

Savoia

SCUOLE MEDIE

Via Rossini – Longuelo

Nullo

SCUOLE MEDIE

Via Don B. Vavassori – Villaggio Sposi

Muzio

SCUOLE MEDIE

Via S. Pietro ai Campi

Muzio

ASILI NIDO

Via Biava – Valtesse

Bruco Verde

ASILI NIDO

Via L.da Vinci – Monterosso

Nido Monterosso

ASILI NIDO

Via Solata – Città alta

La Birba

ASILI NIDO

Via Vezza D’Oglio – S.Caterina

Ambaraba

SCUOLE MATERNE

Via Pietro Ruggeri da Stabello

Angelini

SCUOLE MATERNE

Via Tremana – Monterosso

Il tuo Nido

SCUOLE MATERNE

Via Buratti

scuola materna Redona

SCUOLE MATERNE

Via Sudorno – San Vigilio

Donadoni

SCUOLE MATERNE

Via Fornoni

Codussi

SCUOLE ELEMENTARI

Via Beltrami

Ghisleni

SCUOLE ELEMENTARI

Via Uccelli

Rosmini

SCUOLE ELEMENTARI

Via Conca Fiorita

Rosa

SCUOLE ELEMENTARI

Viale Tremana

Papa Giovanni XIII

SCUOLE ELEMENTARI

Via Leone XIII

Pascoli

SCUOLE ELEMENTARI

Via Fornoni

Codussi

SCUOLE MEDIE

Via Pietro Ruggeri da Stabello

Angelini

SCUOLE MEDIE

Via Pinetti

Camozzi

SCUOLE MEDIE

Via Codussi

Codussi – A.da Rosciate

SCUOLE MEDIE

Via Buratti – Redona

Petteni

SCUOLE MEDIE

Viale delle Mura

Donadoni ( succ.)