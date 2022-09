Al Falcone inaugurato graffito per incentivare la vaccinazione anti-Covid

Bergamo. Al liceo linguistico “Falcone” di Bergamo è stato inaugurato il graffito legato al progetto “Stendilo al muro – Campagna #OpenUp”, contest promosso dall’Ats di Bergamo e rivolto agli alunni della scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bergamo.

Nell’ambito della campagna di comunicazione per incentivare la vaccinazione contro il Covid-19, a cura di ATS Bergamo, tra le proposte degli studenti la commissione giudicante ha indicato quale vincitrice l’idea di un gruppo di studenti del Liceo Artistico Statale Manzù di Bergamo, composto da Pesenti Valentina, Mehay Simon e Rossi Marta: la realizzazione di un graffito murale sulla parete di un Istituto Scolastico.

A seguito della premiazione, avvenuta il 2 marzo 2022, conclusosi l’iter autorizzativo, due raffigurazioni del mezzobusto di una ragazza, attraversate da un passaggio di vernice a rullo compiuto da un ragazzo su una scala a pioli, sono state realizzate sul muro esterno della palestra del Liceo linguistico “Falcone” in Bergamo. Alla presenza dei vincitori del contest di ATS Bergamo, l’artista realizzatore Willian Gervasoni ha terminato l’opera in concomitanza con l’inaugurazione.

Vincenzo Cubelli, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, afferma: “È stata una gioia personale e professionale verificare come gli apprendimenti (ed i talenti) delle nostre studentesse siano stati alla base di un prodotto artistico capace di veicolare un importante messaggio: il messaggio della responsabilità morale e sociale di chi ha scelto di vaccinarsi anche a beneficio di chi ha preferito non assumersi questa responsabilità per seguire le proprie personali convinzioni.

È questo uno splendido e vivace esempio di una scuola che insegna a conoscere e a vivere secondo principi di responsabilità”.

Soddisfatta di questa iniziativa, Gloria Farisè, dirigente Scolastico del Liceo linguistico “Falcone”, spiega: “Il nostro Liceo ha nel proprio DNA la comunicazione: il murale riprodotto sulla parete della nostra sede principale è altamente comunicativo, non dal punto di vista linguistico, ma iconico.

Sono fortemente orgogliosa che il nostro Liceo “Falcone” veda sulla parete dell’edificio prospiciente su via Broseta il murale anti Covid-19 vincitore del contest “Stendilo al Muro” e condivido pienamente la motivazione della Giuria che lo scorso anno scolastico ha decretato l’opera vincitrice: “Ottima esecuzione tecnica e originalità dell’idea. Immediatezza del messaggio. Di forte impatto la metafora vernice/vaccino”.

Da parte del Comune di Bergamo, Marcella Messina, assessore alle politiche sociali, dichiara: “Sono molto contenta della partecipazione a questo evento, puntare sui giovani è priorità del Comune, la loro voglia di essere presenti ed esprimersi deve trovare accoglimento. Abbiamo seguito il progetto sin dalle prime fasi, accompagnandone il completamento, che trova nella giornata odierna il giusto corollario. Ci stiamo avvicinando al 2023, anno che vedrà Bergamo e Brescia Capitali della Cultura: questa iniziativa si inserisce perfettamente nella Città che l’Amministrazione pensa per e con i giovani.”

Infine, Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, conclude: “Per ATS Bergamo è fondamentale evidenziare quanto sia stata cruciale la svolta verso il coinvolgimento dei ragazzi, attori dell’oggi e del domani. Le politiche di prevenzione sul territorio, come in questo caso la sensibilizzazione verso la vaccinazione contro il Covid-19, ci mettono ancor più di fronte quanto sia necessario l’apporto dei nostri ragazzi. Grazie a tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato, e complimenti ai vincitori per gli spunti interessanti che hanno saputo proporre. Ringrazio il Comune di Bergamo e l’Istituto Scolastico per aver permesso la concretizzazione del Progetto, e Oriocenter per i premi messi a disposizione dei partecipanti”.