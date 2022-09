Al Falcone doppia festa: giornata europea delle lingue e graffito anti-Covid

Bergamo. L’Inno alla Gioia dell’orchestra studentesca (in video) ha concluso in musica la doppia festa svoltasi questa mattina 27 settembre – alla presenza di studenti, docenti e autorità –nella sede in via Dunant del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo: Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo.

A fare gli onori di casa, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, la dirigente scolastica Gloria Farisé: “Meritocrazia, personalizzazione dell’offerta formativa e valorizzazione dei talenti – ha detto – sono cuore e riferimento per la nostra azione didattica e formativa”.

Così Vincenzo Cubelli, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha sottolineato il valore delle lingue come “strumento di apprendimento potentissimo di conoscenza di sé e del mondo”. “Imparare le lingue apre gli orizzonti – ha aggiunto Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo – e accresce il senso del nostro essere comunità”.

La mattinata si è aperta con la cerimonia d’inaugurazione del Murale Opera vincitrice del contest “Stendilo al Muro” organizzato da Ats con il Comune e l’Ufficio Scolastico, finalizzato a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori sull’importanza della vaccinazione anti Covid-19.

Parole di elogio alle ideatrici del progetto (le studentesse del Liceo Artistico “Manzù” di Bergamo Simon Mehay, Valentina Pesenti e Marta Rossi) e all’artista realizzatore del murale su una parete dell’edificio del “Falcone” (l’ex falconiano William Gervasoni, in arte Wiz Art) sono state spese da tutti.

In particolare Massimo Giupponi, direttore generale Ats Bergamo, ha rimarcato “la necessità di rafforzare il raccordo fra il mondo sanitario e le scuole bergamasche”.

Il 26 settembre gli studenti delle classi prime delle sedi del “Falcone” in via Meucci e Nastro Azzurro hanno partecipato ad un incontro a distanza con alcune studentesse del triennio – Francesca Orisio, Sofia Perico e Irene Capoferri -, che hanno presentato l’esperienza di vita passata all’estero e il proficuo rapporto con le lingue straniere.

Mentre le studentesse Sofia Donghi, Camilla Colombo e Francesca Dossi hanno parlato oggi in aula magna dove, in particolare, i falconiani della terza M e i loro partner del Liceo di Bruges, ospiti d’onore in sala, hanno illustrato lo scambio linguistico in corso. La docente Elisabetta Corna, referente dei progetti internazionali, ha ricordato gli obiettivi della Giornata Europea delle Lingue, rimarcando che “ora al Falcone ci sono ventiquattro studenti all’estero (Europa, Canada, Stati Uniti)”.

In chiusura, la docente Stefania Lovat ha raccontato la propria esperienza di formazione a Helsinki e Dublino, grazie ai progetti Erasmus Plus. All’incontro, trasmesso anche in videoconferenza, hanno partecipato in presenza gli studenti della prima B che studiano le stesse lingue degli studenti ospiti.

“Questa Giornata rappresenta ogni anno un’occasione di confronto anche per valorizzare i nostri percorsi curricolari, in linea con le necessità delle giovani generazioni – sottolinea la dirigente Gloria Farisé – in una società aperta all’internazionalizzazione e percorsa da continui cambiamenti”.