Addio a Bruno Arena, comico dei Fichi d’India

È morto Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India. Si è spento all’età di 65 anni dopo aver avuto diversi problemi di salute: nel 2013 era stato colpito da un’emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma durante la registrazione di una puntata di “Zelig”. Era stato ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione e gradualmente aveva recuperato alcune abilità e funzionalità. L’ictus aveva comunque lasciato dei segni indelebili e l’attore si muoveva sulla sedia e faceva fatica a parlare.

Da non molto era riapparso in una foto insieme all’amico Max Cavallari, suo collega dei Fichi d’India, con cui ha regalato tante risate al pubblico.

Tra i primi a dare la notizia della sua morte è stato l’amico Paolo Belli, che sui social ha condiviso uno scatto insieme a lui scrivendo “R.I.P. Grande amico mio” e il figlio Gianluca, il quale in una storia Instagram ha salutato il padre con un toccante messaggio: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso”.