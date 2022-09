Treviglio, nuova area fitness all’aperto con attrezzature sportive inclusive

Treviglio. Una nuova area fitness che dà a chiunque la possibilità di svolgere attività sportiva all’aperto, completando il centro di via Bergamo.

Si amplia a Treviglio l’offerta sportiva per i cittadini, che oltre a quello in via Canonica ora possono contare su uno spazio attrezzato e raggiungibile da percorsi ciclopedonali.

L’area di via Bergamo diventa così una palestra a cielo aperto, un parco di allenamento per tutti (alcune postazioni sono inclusive) facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti di mobilità dolce e servito dai parcheggi.

“Un’area – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – che va ad arricchire la zona sportiva di via Bergamo. Dopo l’area fitness in via Canonica abbiamo realizzato questo secondo parco attrezzato grazie ad un contributo regionale”.

Il costo complessivo è di 55mila euro, di cui 40mila finanziati dalla Regione.

“L’Amministrazione ha individuato questa zona per completare l’offerta di via Bergamo – dichiara l’architetto Cristina Benigni – Inoltre si tratta di un punto di interconnessione importante perché servita dalle piste ciclabili. Un’area che abbiamo trasformato e riqualificato con attrezzature sportive. In tutto sono 9, di cui 3 usufruibili anche da persone con disabilità. Presto aggiungeremo anche due nuovi punti luce, oltre a quelli già esistenti”.