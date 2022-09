Tolo Tolo, Imma Tataranni o Portogallo-Spagna? La tv del 27 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 27 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il peso dell’anima”: è la mattina del Venerdì Santo ed è un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, impegnata nell’incontro con il collaboratore di giustizia Giulio Bruno, disposto a incastrare il mafioso Saverio Romaniello, sul cellulare di Pietro arrivano delle foto di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle di Imma. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare e poi lui l’aveva vista entrare con Calogiuri in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte. E infatti è l’alba e Imma ancora non è rientrata…

Su Italia1 alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio fra Portogallo e Spagna, disputata nell’ambito della Nations League.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 il talk-show “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Bad Boys for Life”; su Canale5 alle 21.30 “Tolo Tolo”; su Rai4 alle 21.20 “12 Soldiers”; su Iris alle 20.55 “Hondo” e su Italia2 alle 21.05 “Dragonheart”.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà “Non ci resta che vincere”. Marco Montes era viceallenatore della più importante squadra di basket spagnola. Dopo aver litigato con l’allenatore ed essere stato arrestato perché ubriaco alla guida, sconterà la condanna ai servizi sociali allenando una squadra di giocatori disabili mentali “Los Amigos”. Dopo un problematico impatto iniziale, l’esperienza si rivelerà per lui una profonda lezione di vita.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla “Casa del Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.