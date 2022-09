Piscina, pista di atletica, palestre: gli impianti dell’accademia della Finanza aprono alle società sportive

Bergamo. Le associazioni sportive dilettantistiche di Bergamo potranno usufruire degli impianti sportivi dell’accademia della Guardia di Finanza.

Il sindaco Giorgio Gori e il comandante Paolo Kalenda martedì 27 settembre hanno sottoscritto la convenzione che prevede l’utilizzo della palestra polifunzionale (campo pallavolo e basket), della palestra di arti marziali, della piscina e della pista di atletica, secondo un calendario in grado di garantire il rispetto delle esigenze addestrative dei frequentatori di corso, oltre che quelle di servizio e sicurezza necessarie all’Istituto.

Al Comune il compito di coordinare, attraverso il Cus individuato come soggetto gestore, sia la fruizione degli impianti da parte di quegli enti, associazioni e società sportive che ne faranno richiesta, sia le relazioni con l’Accademia per utilizzo degli spazi nel rispetto a quanto concordato.

La convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabili.

Gli impianti

Gli impianti sportivi convenzionati, che sorgono dove una volta c’erano i padiglioni degli “ex Ospedali Riuniti” riservati alla dermatologia, all’isolamento e alla lavanderia, sono stati progettati e realizzati secondo le più moderne tecnologie. C’è una pista di atletica, in manto sintetico, della lunghezza complessiva di 301.88 metri e composta da 6 corsie; una palestra polifunzionale, di 660 metri quadrati, attrezzata sia per la pallavolo che per il basket ed utilizzabile anche per attività ginnica in genere, la piscina lunga 25 metri, suddivisa in 6 corsie e profonda 1,50 metri e la palestra di arti marziali con un tatami di 121 metri quadrati e corredato 13 sacchi da fitbox con base.

La disponibilità degli impianti

Palestra polifunzionale (Campo pallavolo e basket)

lun-mar-gio 21.00-23.00; mer-ven 19.00-23.00; sab-dom 14.00-23.00

Palestra di arti marziali

lun-mar-gio 20.00-23.00; mer-ven 19.00-23.00; sab-dom 14.00-23.00

Piscina

da lun a ven 19.00-23.00; sab-dom 14.00-23.00

Pista di atletica

da lun a ven 19.00-23.00; sab-dom 14.00-23.00

Le dichiarazioni

“La firma odierna della convenzione per l’utilizzo degli impianti sportivi rappresenta il raggiungimento di un traguardo, l’ennesimo, reso possibile solo attraverso l’intensa cooperazione istituzionale che da tempo connota i rapporti che legano l’Istituto che ho il privilegio di comandare con il territorio che lo ospita da ormai 38 anni – ha dichiarato il comandante dell’accademia della Guardia di Finanza Paolo Kalenda -. Nell’ambito del Corpo tale accordo rappresenta una assoluta novità, soprattutto perché ha il pregio di coinvolgere non solo le diverse istituzioni promotrici, ma anche, e direttamente, la cittadinanza, in un consolidato clima di rispetto e fiducia reciproca, mirando a un’ideale e sostenibile forma di condivisione di risorse pubbliche, nella promozione dello sport e dei valori positivi di cui lo stesso è portatore: lealtà, rispetto e sana competizione”.

“L’intervento di trasformazione dell’ex Ospedale in nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza è stato e continua a essere di grande significato per i quartieri di Santa Lucia e Loreto, e così per tutta la città, non solo per via dei lavori svolti all’interno del grande comparto degli ex Riuniti: parliamo di un’area di oltre 122mila metri quadrati, interessata da un intervento di riqualificazione del valore di decine di milioni di euro: oltre a questo grande piano di riqualificazione, ormai completato da circa un anno, ben 5100 metri quadrati sono divenuti nuova superficie pubblica con lavori per oltre 7 milioni di euro a carico dell’operatore – ha aggiunto il sindaco Gori – .

Il padiglione dell’ex anatomia e il polo civico, in particolare, sono il frutto di un lungo lavoro di confronto e interazione con le realtà del quartiere: questi spazi rappresenteranno un centro di grande importanza per Santa Lucia e Loreto, connessi come sono dalla pista ciclabile che ha consentito finalmente di rendere permeabile il comparto degli ex Riuniti. Ci apprestiamo a trasferire l’assessorato alle Politiche Sociali all’interno del padiglione a cui verrà dato il nome scelto dai nostri concittadini.

L’ultimo tassello è quello che questo importante convenzione definisce, ovvero l’utilizzo delle strutture sportive dell’Accademia da parte di diverse associazioni della nostra città: il sodalizio che abbiamo immaginato qualche anno fa tra la Guardia di Finanza e Bergamo è ora completato”.

“Grazie alla firma di oggi diamo attuazione al primo anno sportivo di operatività della convenzione tra Comune di Bergamo e accademia della Guardia di Finanza per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di enti e associazioni della città. È un tassello importante che contribuisce a rispondere alle tante richieste di spazi per lo sport di base. Tali attività, e i soggetti che le conducono, sono una delle caratteristiche socio-educative della nostra città, ricca di opportunità –non solo sportive- diffuse nei quartieri”, ha commentato Loredana Poli, assessora allo Sport e Tempo libero

Infine Claudio Bertoletti, Presidente Cus Bergamo: “Il Cus, in quanto centro sportivo dell’Università e quindi nel quadro dei rapporti esistenti tra Università, Comune di Bergamo e Accademia della Guardia di Finanza, è naturalmente lieto di potere contribuire dal punto di vista operativo a facilitare l’accesso di enti, associazioni e società sportive all’importante dotazione dell’Accademia, confidando che la propria attività possa essere utile per il miglior utilizzo degli impianti”.