Linificio e Canapificio Nazionale Srl Società benefit scende in campo con Lussana Basket

Bergamo. Linificio e Canapificio Nazionale S.r.l Società benefit è l’azienda storica bergamasca che da quasi 150 anni è leader mondiale nella produzione ad alta sostenibilità di filati di lino e canapa unici e raffinati acquistati dalle tessiture di tutto il mondo per la creazione di stoffe di elevato pregio. Oggi questi tessuti sono utilizzati nei settori dell’abbigliamento, arredamento, arredo casa, per la produzione di tele per pittura, per le vele nel settore nautico, ma anche in settori tecnici extra tessile, fornendo il filato di lino che è la base per il packaging sostenibile per il settore ortofrutticolo Lincredible – 100% Linen, Super Sustainable Packaging e ancora, lavora per creare una soluzione alternativa alla plastica per le reti da pesca.

Attenzione alla tradizione e forte propensione al futuro sono da sempre nel DNA dell’azienda, come lo sono anche il forte senso di responsabilità nei confronti del pianeta e delle generazioni che verranno. Per questo Linificio e Canapificio nazionale ha scelto di sostenere nelle due prossime stagioni Lussana Basket.

Esprime grande soddisfazione anche Pierluigi Fusco Girard, Amministratore Delegato di Linificio e Canapificio Nazionale (Marzotto Group), la più grande e rinomata filatura liniera in Europa. Linificio nel 2018 ha ricevuto alla Camera dei deputati il Premio 100 Eccellenze Italiane, mentre nel 2019 al Senato della Repubblica Italiana, è stata nominata Ambasciatrice dell’Italianità nel mondo.

“Siamo lieti di sostenere il Lussana Basket e le sue attività di eccellenza. Lussana Basket ha dimostrato di essere una società molto attenta alle necessità del mondo giovanile, dei bambini e delle loro famiglie”, prosegue l’AD Pierluigi Fusco Girard, “crediamo profondamente nel valore formativo che lo sport ha nel percorso di crescita dei giovani: i bambini e ragazzi che praticano attività sportiva sono più sicuri, sviluppano autostima, imparano il fair play, a controllare le emozioni e a relazionarsi con successi ed insuccessi. La pallacanestro aiuta a sviluppare una visione a 360° utile anche per il loro futuro lavorativo. Le competenze apprese in campo, infatti, saranno un giorno il loro patrimonio, i punti di forza che porteranno nel mondo del lavoro”.

“L’accordo siglato con Linificio e Canapificio Nazionale rafforza il nostro legame con il territorio” commenta con soddisfazione il Presidente di Lussana Basket Mauro Andreini, che aggiunge “affiancare il nome di un’azienda multinazionale riconosciuta per l’innovazione portata nel settore tessile, arredo casa ed in settori ad alto impatto inquinante perché in grado di offrire con il lino una soluzione alternativa all’utilizzo della plastica nei settori del packaging ortofrutticolo, ci convince ancora una volta che l’unione di intenti fa la forza e che il nostro progetto sui giovani lascerà un impatto positivo nella loro vita”.

Linificio e Canapificio Nazionale

Linificio e Canapificio Nazionale, fondato nel 1873, parte del Gruppo Marzotto, è una delle più antiche aziende europee, simbolo dell’eccellenza italiana e punto di riferimento a livello internazionale per la filatura di lino e canapa di alta qualità, destinati al settore abbigliamento e arredo casa. Dal 2022 è Società Benefit, in prima linea nella promozione dell’utilizzo di fibre naturali come il lino e la canapa anche in settori extra tessile. Una storia di amore incondizionato per il lino in quanto fibra del futuro che si esprime attraverso un profondo rispetto per la tradizione, una potente spinta innovativa e avanguardista, oltre che una spiccata sensibilità ambientale e una creatività senza limiti.