Il Volley Bergamo 1991 al lavoro per l’esordio in campionato: e riapre le porte del Palazzetto ai tifosi

Bergamo. Dopo settimane di allenamenti al chiuso, il Volley Bergamo 1991 riabbraccia i tifosi nella propria casa: le sedute al Palazzetto dello Sport tornano ad essere aperte al pubblico.

Mercoledì 28 settembre, dalle 15.30, le rossoblù svolgeranno un allenamento congiunto, sul parquet di casa, con Vero Volley Monza. E nella stessa giornata anche la biglietteria aprirà gli sportelli per la vendita degli abbonamenti: l’appuntamento per l’acquisto delle tessere è fissato per mercoledì 28 settembre, dalle 18.30 alle 19.30.

Anche sabato 1 ottobre, dalle 16, sempre tra le mura amiche, il Volley Bergamo si confronterà in un altro allenamento congiunto insieme alla neopromossa in Serie A1 Pinerolo.

Due test importanti per lo Staff Tecnico che potrà testare il roster quasi al completo: dopo l’arrivo di Lorrayna Da Silva e Mackenzie May, il gruppo ha cambiato marcia e intensificato ulteriormente la fase tecnica e tattica.

In attesa del ritorno di Butigan, impegnata con la Croazia ai Campionati Mondiali, il Settore Giovanile rossoblù continua ad essere bacino da cui attingere i rinforzi per la prestagione.

Il primo impegno ufficiale sarà il 23 ottobre sul campo delle campionesse in carica dell’Imoco Conegliano.