“Il coraggio di essere liberi”, incontro streaming con l’attivista Patrick Zaki

C’è un filo sottilissimo tra coscienza e norma, tra legge e desiderio. Il confine è fragilissimo ed è sempre sospeso tra la vertigine della libertà e il baratro della condanna. Un bene possibile, ma che talvolta appare scomodo e incrinato. E forse l’autenticità risiede proprio tra la cura del dettaglio e lo sguardo ampio e lungimirante.

A Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale organizzata dalle Acli provinciali di Bergamo, piacciono questi terreni scoscesi, queste creste frastagliate e aguzze da affrontare con perizia ed audacia. Anche quest’anno, infatti, nel cartellone della rassegna troviamo dei testimoni, dei “disobbedienti”, uomini che, pur di rivendicare dei diritti più che mai necessari, scelgono di porsi in conflitto con la legge.

Venerdì 30 settembre alle 20.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Molte fedi si potrà assistere a un incontro con Patrick Zaki, studente attivista e ricercatore egiziano dell’Università di Bologna che è stato in carcere per 22 mesi per poi essere liberato nel dicembre scorso. Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato all’aeroporto del Cairo con le accuse di fomentare le manifestazioni e il rovesciamento del governo, pubblicare notizie false sui social media minando l’ordine pubblico, promuovere l’uso della violenza e istigare al terrorismo. Il processo è ancora in corso: tre sono stati i rinvii a giudizio (il primo il 7 aprile, il secondo il 21 giugno e il prossimo il 27 settembre).