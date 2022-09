Il 29 e il 30 settembre con B2Cheese torna a Bergamo l’unica Fiera Nazionale

Ai nastri di partenza la seconda edizione di B2Cheese, il salone nazionale organizzato da Promoberg dedicato esclusivamente agli operatori della filiera lattiero-casearia, in programma alla Fiera di Bergamo giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 (orari: 9.30 – 18.30). Consolidato il format vincente, che abbina alla ricca parte espositiva (6.500 metri quadrati; un centinaio di realtà tra le più importanti imprese italiane del settore, consorzi di tutela e una qualificata presenza di operatori stranieri), un nutrito calendario di eventi collaterali, tra cui spiccano numerosi convegni e workshop di scena al Centro Congressi della Fiera di Bergamo (https://b2cheese.it/convegni-workshop-2022/). Dopo l’ottimo debutto nel 2019, con l’arrivo in città di oltre 2mila buyer, anche stranieri, la manifestazione riaccende i riflettori su una delle eccellenze indiscusse del nostro Paese e del nostro territorio: la nostra provincia, infatti, ha una storica tradizione nella produzione casearia e detiene l’importante primato continentale del numero dei formaggi a denominazione di origine protetta (Dop), con ben nove prodotti tutelati dal marchio europeo. Una straordinaria ricchezza a cui si aggiungono numerose altre eccellenze del territorio, come i Formaggi Principi delle Orobie, i Presidi Slow Food, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Pat) e le Denominazione Comunale (De.Co). Un patrimonio grazie al quale nel 2019 Bergamo, con le Cheese Valleys Orobiche, ha ottenuto il riconoscimento di ‘Città Creativa Unesco per la Gastronomia’ e nel 2021, insieme alle città creative per la Gastronomia di Parma e Alba, ha fondato il Distretto della Gastronomia Italiana.

La nuova edizione registra una crescita del numero di imprese del settore “food tech”, (realtà specializzate nella progettazione, costruzione e manutenzione di macchine, sistemi di produzione, confezionamento, conservazione e movimentazione dedicati all’agroalimentare) e dei settori collegati (tra cui logistica, distribuzione, consulenza, internazionalizzazione, anche per tutto il comparto dell’horeca). Per favorire l’incontro tra imprese e buyers è stata ulteriormente sviluppata la piattaforma digitale “Cheese Hunters”, creata per raggruppare gli specifici settori merceologici e raccogliere le informazioni rilevanti da parte delle aziende partecipanti, per pianificare al meglio l’agenda degli incontri durante l’evento. “B2Cheese è un salone di alto profilo che mette al centro la qualità, l’innovazione, la formazione e la cultura di una filiera d’eccellenza italiana e in particolare della Bergamasca – sottolinea il presidente di Promoberg, Luciano Patelli –. Un evento unico nel suo genere in Italia, che vogliamo far crescere ulteriormente per proporlo già dalla prossima edizione in chiave internazionale. Gli operatori hanno l’opportunità di creare e sviluppare nuovi business, ancora più importanti davanti alle sfide globalizzate e al momento complicato che stiamo vivendo. B2Cheese è un fondamentale luogo di incontro e confronto, ma anche di formazione, grazie ai tanti convegni in programma. Siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi le imprese e i tanti operatori del settore, grazie ad una struttura polivalente come la Fiera di Bergamo, oggetto recentemente di importati lavori di ammodernamento tecnologico. Strategica è anche la sua ubicazione sullo scacchiere della mobilità; siamo in pratica l’unica fiera italiana ad avere uno scalo aereo ‘in casa’, con il confinante aeroporto internazionale “Il Caravaggio” (BGY), che collega Bergamo con tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente (136 destinazioni). Promoberg, rappresentata da 19 soci che raggruppano l’intero mondo associativo economico di Bergamo, è determinata a far crescere la nostra fiera e il nostro territorio, anche su scala internazionale.

Siamo impegnati a rafforzare le attuali sinergie e a svilupparne di nuove, nel segno della massima collaborazione e delle specifiche competenze, creando quel valore aggiunto che fa la differenza”. ”La seconda edizione è un importante banco di prova per B2Cheese – spiega Francesco Maroni, presidente progetto Forme e associazione Cheese Valleys – Le Tre Signorie -. La filiera sta affrontando un momento molto difficile, addirittura più complicato rispetto alla prima esplosione della pandemia. Davanti all’esigenza di sviluppare nuove strategie e trovare risposte comuni, B2Cheese fa sedere allo stesso tavolo tutti i protagonisti chiamati in causa: istituzioni, associazioni, consorzi. produttori e distributori, che abbiamo voluto coinvolgere in modo trasversale e proattivo, per favorire quel confronto necessario che rende più coeso il settore e generare conseguentemente maggiore sviluppo e business. Le aziende sono di altissimo profilo e ben rappresentative della qualità che gli appassionati della produzione lattiero-casearia stanno cercando, che sia nel negozio di fiducia sotto casa o sugli scaffali della grande distribuzione.

Il plus del nostro salone è dato proprio dalla sua ‘verticalità’, che riunisce, in due giornate molto intense anche per quanto concerne l’attività congressuale, sia le realtà produttive che quelle tech”. “B2Cheese è uno straordinario veicolo di sensibilizzazione e di valorizzazione del nostro patrimonio caseario, produttivo e culturale – sottolinea Alberto Gottardi, Ceo PG&W e vicepresidente Forme –. Per questo, oltre alla parte espositiva e di business che è il cuore di B2Cheese, abbiamo organizzato al suo interno un’edizione speciale di Forme, con una serie di appuntamenti dedicati ai grandi temi di indirizzo, per un confronto stimolante con tutti gli attori in gioco, per far emergere i punti critici, indicare le possibili soluzioni e soprattutto sollecitare ad un agire comune. Un doveroso ringraziamento a tutte le forze che ci sostengono e che hanno da tempo compreso l’importanza della sfida: da ITA-ICE all’Assessorato all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, al Comune e alla Provincia di Bergamo, alla Camera di Commercio di Bergamo, all’intero mondo associativo e consortile, all’importante collaborazione con PwC, agli sponsor e a tutte le aziende che partecipano all’iniziativa, coinvolte anche su temi collaterali eppure di grande attenzione, come l’integrazione nell’alimentazione animale e il suo rapporto con il benessere animale e quindi con la qualità degli alimenti”. B2Cheese è di scena giovedì 29 e venerdì 30 settembre alla Fiera di Bergamo, orari d’apertura 9.30 – 18.30. Ticket ingresso intero 50 euro; abbonamento due giorni 80 euro. Parcheggio 5 euro. Info www.b2cheese.it.