“Gratitudine, magia di una vita autentica”: la riflessione di Ivo Lizzola a Cisano Bergamasco

Cisano Bergamasco. Il 3 ottobre alle 21 è in programma l’ultimo incontro del ciclo organizzato dalla Comunità ecclesiale territoriale CET7- Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago sul tema della Gratitudine, riflesso della cura.

La serata avrà per titolo: “La gratitudine, magia di una vita autentica”. Intervengono Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e della marginalità. L’incontro si terrà all’Oratorio della Parrocchia di San Zenone, a Cisano Bergamasco, via don Minzoni.

Il ciclo di incontri ha accompagnato il 2022, fino ad oggi. Si tratta di occasioni per riflettere insieme, grazie all’intervento di esperti. Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.

“Servono esperienze di Comunità che sappiano essere come un respiro che si raccoglie (per coltivare, approfondire, serbare) e che esce (incontra, anima luoghi e cammini comuni), vivendo una dignità che è piena se è conquista di un’attenzione da offrire e non solo da ricevere”.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.

All’organizzazione dell’iniziativa collaborano anche: l’Ordine dei Chierici regolari di Somasca, A.C.A.T Isola Bergamo, il Convento Francescano di Baccanello, l’associazione La Casa, la Fondazione Don Silvano Caccia, la Caritas Bergamasca e l’associazione l’Innominato.