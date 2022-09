Ciclista investito in via Per Azzano: soccorso in codice rosso

Bergamo. Un uomo di 47 anni è stato investito lungo la via Per Azzano mentre era in sella alla sua bicicletta.

È successo intorno alle 13.20 all’altezza del civico 61, poco distante dal cimitero. Il ciclista, per cause ancora al vaglio degli agenti della questura, si è scontrato con uno scooter ed è caduto a terra, riportando gravi traumi.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno trasportato il 47enne all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso.