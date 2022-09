Bergamo, il Palazzetto dello Sport cambia denominazione: fino al 2024 sarà Pala Intred

Bergamo. Il Palazzetto dello Sport di Bergamo cambia volto e denominazione: per due anni, fino al 2024, la casa dello sport bergamasco (e non solo) prenderà il nome di Pala Intred.

Intred S.p.A. è un’operatore di telecomunicazioni, fibra ottica e connettività. L’azienda italiana è stata fondata nel 1996 ed è quotata da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). È anche sponsor del Volley Bergamo 1991, a testimonianza del percorso di attenzione al mondo dello sport della città di Bergamo.

L’accordo di cessione dei diritti sul nome vale per due stagioni e prevede che il palazzetto abbia una nuova veste grafica che richiamerà i colori e il logo dell’azienda. Sarà il luogo di manifestazioni sportive e non, come volley, basket, tennis, scherma, ginnastica artistica, moto raduno storico e concerti.

Con questa operazione, la società intende testimoniare l’impegno nel territorio del capoluogo orobico, dove è già presente e in espansione con l’infrastruttura per la connettività.

Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato di Intred, ha così commentato: “Siamo onorati di poter sostenere la squadra Volley Bergamo 1991, storica eccellenza della pallavolo bergamasca, territorio che rientra nella nostra area di competenza e a cui siamo molto legati. La pallavolo è uno sport nobile, dove impegno e professionalità rappresentano i pilastri del successo, valori che condividiamo pienamente e ci hanno aiutato a diventare l’azienda che siamo. Inoltre, quest’anno grazie anche al palazzetto brandizzato completamente da Intred, la Società vuole rimarcare la sua vicinanza con il territorio, allo sviluppo delle tecnologie e all’attenzione delle diverse iniziative non solo sportive che potranno coinvolgere tutti gli attori che ne fanno parte”.

Intred fa già parte del mondo dello sport essendo anche partner del Como Calcio.