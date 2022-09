Dopo le piogge sparse della notte il tempo torna stabile sulla nostra regione grazie a correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali.

Nei prossimi giorni avremo il ritorno a condizioni di tempo più variabile a causa di correnti più umide atlantiche, con temperature nella media del periodo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni, con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

Martedì 27 settembre 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo residui annuvolamenti in mattinata su pianura e settori orientali ma in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime in aumento (11/14°C), massime in lieve aumento (23/25°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da ovest, in quota venti moderati occidentali.

Mercoledì 28 settembre 2022

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso su tutti i settori per il transito di nuvolosità a tratti nel corso della giornata, ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime in calo (9/12°C), massime in calo (19/22°C).

Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti moderati da ovest.

Giovedì 29 settembre 2022

Tempo Previsto: In mattinata e nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con temporanee schiarite in pianura e qualche piovasco sparso sui rilievi. Tra sera e notte piogge o rovesci sparsi in estensione anche alle zone di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (10/12°C), massime in lieve calo (18/21°C).

Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli da sud-ovest.