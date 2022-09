Accusato da 4 ragazze per aver chiesto la gonna, prosciolto l’ex giudice Bellomo

Bergamo. “È la fine di un incubo durato 5 anni”. Lo grida a gran voce il giudice Francesco Bellomo martedì mattina all’uscita dal tribunale a Bergamo. Ex competente del Consiglio di Stato, 52 anni, nel 2017 era stato sospeso per una vicenda poco chiara iniziata a Bari, che si è chiusa con la sentenza di non luogo a procedere da parte del gup Vito Di Vita per i reati di stalking e tentata violenza privata.

Il processo a suo carico era stato spostato a Bergamo perchè una delle quattro ragazze che lo accusava risiede in provincia. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, partita dalle rivelazioni ad alcuni giornali di uno dei fidanzati delle vittime, Bellomo nella sua scuola di formazione per la preparazione al concorso in magistratura `Diritto e Scienza´ avrebbe imposto a quattro borsiste un particolare tipo di dress code, che prevedeva anche la minigonna.

Un aspetto che Bellomo ci tiene a chiarire: “Non credo sia un reato chiedere alle proprie allieve di vestirsi in un certo modo – le sue parole al termine dell’udienza – , anche perchè chiedevo anche ai ragazzi un certo stile. E non pretendevo che venissero alle lezioni così, ma lo domandavo quando c’erano appuntamenti esterni. Diciamo che era un modo per presentarsi e rappresentare la scuola, che frequentavano gratis, nel modo migliore in occasione di eventi con altre persone”.

Difeso dagli avvocati Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria, da quando è stato travolto da questo polverone Bellomo è stato sospeso dal Consiglio di Stato: “Ho già impugnato la decisione, spero di poter essere reintegrato anche alla luce di questa sentenza. Nel frattempo scrivo libri e continuo a insegnare”. Con Bellomo era imputato il pm Davide Nalin, anch’esso prosciolto.