Zogno, camion esce di strada e si incastra sotto ad un balcone

Zogno. Un camion è uscito di strada e si è incastrato sotto ad un balcone affacciato sulla via Donatori di Sangue, a Zogno. Per liberare il mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e la gru dal comando di Bergamo.

L’incidente è accaduto lunedì intorno alle 13. Per cause ancora da accertare il tir ha perso il controllo lungo la strada provinciale 470, mentre si immetteva nella rotatoria che porta verso il centro del paese. Poco prima di imboccarla è finito nei parcheggi davanti alla Cartoleria Cartorlandini, incastrandosi sotto il balcone dell’edificio. Prima di fermarsi ha colpito anche un’auto in sosta danneggiandola.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco, grazie all’ausilio della gru, sono riusciti a riportare il camion sulla sede stradale. Sul posto anche i carabinieri di Zogno.