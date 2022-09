Zanica, danni nella notte alla sede della Lega: vetro sfondato e manifesti strappati

Zanica. Danni nella notte alla sede delle Lega in via Garibaldi 6 a Zanica. Ignoti hanno rotto il vetro, forse con un martelletto, e strappato alcuni manifesti elettorali.

Ad accorgersene stamattina, verso le 8.30, Maurizio Cassarà, segretario leghista della sezione di Zanica che si è recato dai carabinieri a fare denuncia.

“Devastare la sede di un partito é un atto inconcepibile. Farlo nella notte in cui la Lega vince le elezioni con il polo di centrodestra è ancora più significativo e deve farci riflettere: siamo in democrazia e chi ha vinto lo ha fatto in modo netto e trasparente – commenta il sindaco di Zanica Luigi Locatelli -. Non so se basta la solidarietà in questo momento. Serve una presa di coscienza e una condanna collettiva”.