Bergamo. “L’impegno deve essere quello di rappresentare tutti i cittadini, anche quelli che non sono andati a votare, ma prima ancora di risolvere i problemi di queste settimane”.

Ha le idee chiare Andrea Tremaglia, candidato bergamasco di Fratelli d’Italia al plurinominale alla Camera, che nel commentare il successo del suo partito alle elezioni politiche spiega: “Giorgia Meloni non è venuta a Bergamo non perchè non le piaccia, anche perchè nel 2019 qui ha chiuso la campagna delle Europee. Semplicemente perchè con una campagna così corta ha fatto solo i capoluoghi: Bergamo e Brescia sono due province enormi e ricche da un punto di vista di diversità ma anche di classe dirigente di Fratelli d’Italia, che in questi anni è cresciuta e sta crescendo. L’urgenza interna è quella di stare al passo col partito nazionale: questa notte ci regala dati bellissimi, che ci richiamano a grande responsabilità anche sul territorio”.

Nel video in apertura l’intervista integrale.