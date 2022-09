Spari contro il treno tra le stazioni di Calcio e Chiari: panico tra i passeggeri

Momenti di panico nella notte tra venerdì e sabato sulla linea ferroviaria Milano Centrale-Brescia: sei vagoni di un treno regionale sarebbero stati colpiti da proiettili la cui natura è al vaglio della Polizia Ferroviaria.

Come racconta ‘Il Giornale di Brescia’ la sparatoria si sarebbe verificata tra Calcio (in provincia di Bergamo) e Chiari (Brescia). Secondo alcuni testimoni, poco dopo la ripartenza dalla stazione di Calcio, dall’interno della vettura si sarebbe udito il rumore di colpi contro i finestrini, alcuni dei quali sarebbero stati bucati o quantomeno segnati: qualcuno si sarebbe anche buttato a terra per paura di essere colpito, se non dai proiettili, almeno dai frammenti di vetro.

I viaggiatori hanno allertato il capotreno e all’arrivo a Brescia, avvenuto attorno all’1,35, sarebbero stati contati sei finestrini di diversi vagoni che mostravano i segni dei proiettili, forse tirati con una carabina ad aria compressa. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Alla Polizia Ferroviaria il compito di fare luce su quanto avvenuto.